Marlaska, Sánchez, el MiDNI y la sombra del pucherazo electrónico el 29-N

El MiDNI aparece en las mesas electorales envuelto en un halo de incertidumbre técnica, decisiones apresuradas y una pregunta que incomoda: ¿quién se encarga de controlar el dispositivo que escanea el código?

Isabel Durán en El Debate recoge la advertencia de Ignacio Alamillo, auditor experto y especialista en identidad digital a nivel europeo: el mayor riesgo no radica exclusivamente en la aplicación, sino en la administración de los terminales.

El calendario, por su parte, no contribuye a disipar las sospechas. La Junta Electoral Central levantó el 5 de noviembre la suspensión que había impuesto previamente en marzo.

El Tribunal Supremo, por su parte, rechazó una suspensión cautelar y otorgó un plazo hasta el viernes 13, a las 15:00 horas, para que la JEC presente sus alegaciones sobre las medidas cautelares.

El teléfono no es el único escollo

El Ministerio del Interior planea llevar más de 60.000 lectores a los centros electorales. El contrato de emergencia contempla la adquisición de 61.603 dispositivos, por un monto de 7.000.455 euros, con el objetivo de verificar los códigos QR que se generan a partir del MiDNI. Sin embargo, la certificación de la aplicación no garantiza que el equipo que la ejecuta sea necesariamente seguro.

Alamillo insta a realizar verificaciones exhaustivas antes de su distribución:

Verificar que los terminales no hayan sido manipulados.

Asegurar que solo ejecuten aplicaciones autorizadas.

Confirmar que el verificador web sea el oficial.

Contar con una auditoría independiente del conjunto.

Asegurar que el sistema no registre información sobre quién se identifica, en qué mesa y a qué hora.

El inconveniente es directo: un QR auténtico podría llegar a manos de un dispositivo comprometido. La mesa electoral puede validar que el código parece legítimo, pero sus integrantes no necesariamente son capaces de detectar una aplicación peligrosa, una página clonada o un terminal alterado. La tecnología no sustituye la necesidad de controles; solo cambia el enfoque de la vigilancia.

El Interior sostiene que la seguridad del MiDNI ha sido evaluada y avalada por el Centro Criptológico Nacional, que también menciona análisis sobre servidores, comunicaciones y autenticación. No obstante, queda por resolver el alcance exacto de esas evaluaciones y si comprenden los lectores, el verificador y la cadena logística que lleva a cada centro electoral.

La carrera contrarreloj

El despliegue se ha diseñado con poco tiempo. La orden necesaria para la distribución de los lectores se publicó en el BOE el 29 de octubre, durante el luto oficial por el accidente ferroviario en Urda. El contrato se firmó el 21 de octubre, antes de que la JEC autorizara nuevamente la identificación digital.

Para un sistema electoral, esta celeridad alimenta la desconfianza, aunque no pruebe por sí misma la existencia de un fraude. Alamillo apunta que auditar miles de dispositivos en solo tres semanas es una tarea complicada y destaca la importancia de implementar el Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 311/2022.

La certificación del MiDNI no equivale a una validación del proceso electoral completo. Según el experto, sería necesario evaluar el riesgo del sistema, determinar su categoría y aportar la documentación técnica pertinente. La JEC se encarga de supervisar el proceso electoral, pero no valida los sistemas informáticos.

El precedente europeo y la inteligencia artificial

El debate surge en un momento en que la Unión Europea está ultimando la cartera de identidad digital, tal como se contempla en el reglamento eIDAS 2. Los Estados miembros deben ofrecer una cartera interoperable antes del 24 de diciembre de 2026. Alamillo pone en duda que el MiDNI pueda considerarse una aplicación conforme a este marco europeo.

La llegada de la inteligencia artificial añade otra dimensión al asunto. Los sistemas de IA pueden ser útiles para detectar anomalías, cotejar configuraciones o identificar comportamientos inusuales en cientos de terminales. Pero también pueden facilitar ataques más sutiles: códigos alterados, sitios web falsos y mensajes diseñados específicamente para cada víctima.

La IA no reemplaza a una auditoría. Puede ayudar a priorizar alertas, pero necesita registros verificables, responsables identificados y procesos que permitan la repetición de las comprobaciones. En el contexto de unas elecciones, una caja negra no es suficiente como garantía, no importa cuán sofisticado sea el algoritmo.

Elemento Qué debe verificarse Aplicación MiDNI Integridad, versión y certificación Verificador QR Autenticidad y comunicaciones Terminales Configuración, software y manipulación Distribución Custodia y controles durante el transporte Privacidad Ausencia de trazabilidad individual Supervisión Auditoría independiente y documentación pública

El riesgo mencionado no implica que el Gobierno esté recopilando datos electorales ni que existan pruebas de un pucherazo electrónico. El experto describe posibilidades técnicas que, justamente por su gravedad, deberían ser descartadas a través de pruebas disponibles al público y controles independientes.

La confianza electoral no se genera con una simple actualización de software. Se construye demostrando que, antes de abrir las urnas, cada lector realiza únicamente las funciones para las que fue diseñado.