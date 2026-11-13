Microsoft sufre una caída global que afecta a grandes servcios y son varias horas sin reestablecerse

Un fallo global de Microsoft ha generado inconvenientes para los usuarios de Outlook, Teams, Microsoft 365 y Copilot, mientras la empresa trabaja en la recuperación de sus servidores. La situación comenzó con errores en Exchange Online y rápidamente afectó la conectividad de personas en diferentes áreas.

Durante varias horas, tanto empresas como particulares han lidiado con dificultades para acceder al correo, enviar mensajes y utilizar herramientas de colaboración. La clásica pregunta “¿te ha llegado el correo?” ha pasado de ser un mero comentario a convertirse en un auténtico dilema.

Un error que se originó en Exchange Online

Microsoft inicialmente detectó fallos en el acceso a los buzones de Exchange Online, el servicio de correo electrónico que opera en la nube. Los primeros problemas se registraron en América, pero pronto la situación se extendió a otras regiones.

La compañía confirmó que el error podría afectar a la conectividad de Microsoft 365 en cualquier parte del mundo. Este paquete reúne aplicaciones que son ampliamente utilizadas en contextos profesionales y educativos:

Outlook, para la gestión de correo y calendarios.

Teams, para mensajería, llamadas y videoconferencias.

Word, Excel y PowerPoint dentro de Microsoft 365.

Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft.

Aunque no se ha especificado el alcance exacto, el volumen de notificaciones en Downdetector evidenció una interrupción considerable. La plataforma alcanzó un pico de reclamaciones cerca de las 13:00, hora local, que corresponde a las 18:00 GMT, especialmente vinculado a Outlook.

Servidores que fallan en las comprobaciones de estado

Microsoft atribuyó el incidente a un problema que ocasionaba fallos en las verificaciones automáticas del estado de los servidores. Cuando esos controles fallan, los sistemas pueden malinterpretar que un servidor no está disponible y decidir sacarlo del servicio.

La empresa indicó que estaba llevando a cabo un cambio en la configuración para resolver este comportamiento. Asimismo, comenzó el reinicio de los servidores afectados y monitoreó su recuperación de forma gradual.

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Este incidente pone de manifiesto una de las ventajas y, al mismo tiempo, uno de los riesgos de centralizar tantas funciones en plataformas en la nube. Si bien la nube permite trabajar desde cualquier lugar, un fallo en la infraestructura puede afectar de una sola vez al correo, las reuniones, los documentos y las herramientas de inteligencia artificial.

Impacto directo en empresas y usuarios

Una persona puede ver cómo una caída se traduce en un correo que no se envía o una reunión que nunca comienza. Sin embargo, para una organización, el impacto puede ser considerable: retrasos en las operaciones, pérdida temporal de acceso a documentos y complicaciones para coordinar equipos dispersos.

La dependencia de Microsoft 365 hace que la respuesta sea más compleja. Si ambos, Outlook y Teams, fallan simultáneamente, las compañías pierden dos de sus canales más habituales para la comunicación interna y externa. Las opciones alternativas, como el teléfono, la mensajería independiente o los servidores propios, solo funcionan si siguen operativos y si la empresa ha previsto su uso.

Es importante señalar que los reportes en Downdetector reflejan problemas comunicados por los usuarios, pero no establecen por sí solos la cantidad de afectados ni la causa técnica. En esta ocasión, la confirmación por parte de Microsoft ha permitido relacionar los fallos con una incidencia real en sus servicios.

La empresa prosigue con los trabajos de recuperación y monitorea los servidores que se van reponiendo. Hasta que el servicio logre estabilizarse por completo, realizar una copia local de los documentos y contar con un canal alternativo de comunicación se convierte en una precaución práctica, aunque poco glamourosa, capaz de ahorrar tiempo cuando la nube decide tomarse un respiro.