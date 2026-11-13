Nvidia cierra con una caída del 4,34 % tras desplomarse un 14 % por la dimisión de Jensen Huang, su CEO

La renuncia de Jensen Huang ha conmocionado a Nvidia en un momento en el que la inteligencia artificial mantiene a la empresa en el ojo del huracán financiero. Las acciones llegaron a desplomarse un 14 % en la apertura, cerrando finalmente la jornada con una caída del 4,34 %, de acuerdo con El Debate.

Este descenso refleja una situación más compleja que un simple tropiezo en Wall Street. Huang no solo desempeñaba funciones como consejero delegado; fue cofundador de Nvidia en 1993 y ha dirigido la compañía durante más de 30 años. Ante esta situación, la empresa ha nombrado de manera temporal a Colette Kress, su directora financiera, mientras se busca una solución estable para el liderazgo.

Una salida en el peor momento

Su renuncia llega a solo días de que Nvidia dé a conocer sus resultados trimestrales, previstos para el próximo 17 de noviembre. El mercado aguardaba estos informes para evaluar la demanda de sus procesadores y la capacidad de la empresa para seguir el ritmo en un sector de IA que avanza a pasos agigantados.

Nvidia se ha consolidado como una pieza clave en la infraestructura de la inteligencia artificial. Sus unidades de procesamiento gráfico son fundamentales para entrenar y ejecutar modelos avanzados, y grandes corporaciones tecnológicas dependen de sus chips para fortalecer centros de datos y servicios digitales.

Dicho esto, esta transición no solo afecta a la imagen de la compañía. También genera incertidumbres sobre:

La continuidad de la estrategia de inversión en IA.

Las relaciones con grandes clientes tecnológicos.

La supervisión interna y la gestión de riesgos.

El cronograma de lanzamiento de nuevos chips y plataformas.

La respuesta de Nvidia ante la competencia a nivel internacional.

El mercado, que generalmente puede soportar una presentación no demasiado convincente, no maneja bien la incertidumbre y reaccionó con ventas masivas. La recuperación parcial durante la sesión sugiere que algunos inversores tienen confianza en la solidez del negocio, aunque es probable que la volatilidad continúe atada a las próximas explicaciones por parte de la empresa.

Los affaires que desencadenaron la crisis

Huang admitió haber mantenido una relación extramatrimonial y se disculpó ante su esposa, sus hijos y los empleados de Nvidia. Posteriormente, la junta directiva abrió una investigación independiente para determinar si los vínculos personales podían haber influido en la compañía o comprometido información sensible.

Los rumores también vincularon al directivo con Alice Huang, una empresaria señalada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como una posible colaboradora de China. Las autoridades y la compañía no han confirmado que haya habido filtraciones de secretos comerciales. Nvidia aseguró no tener razones para pensar que la seguridad nacional o sus datos confidenciales estuvieran en peligro.

La situación se complicó aún más con los informes sobre una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de la división sanitaria de Nvidia. Más adelante, Reuters dio cuenta de una tercera supuesta relación con otra empleada, aunque no identificó a esta última ni logró obtener su versión.

El conjunto de estas circunstancias resulta explosivo: vida personal, posibles conflictos de interés, seguridad tecnológica y una empresa clave en la carrera global por la inteligencia artificial. En una compañía que produce los componentes más deseados en la actualidad, cualquier sombra sobre el acceso a información estratégica podría tener un impacto directo en su valor en bolsa.

El futuro de Nvidia pasa por algo más que su fundador

La compañía cuenta con una posición dominante en el mercado de chips para IA, pero esa ventaja no erradica los riesgos. Competidores como AMD y otros fabricantes están en constante búsqueda de reducir su dependencia del ecosistema de Nvidia, mientras que los grandes clientes desarrollan sus propios procesadores.

La salida de Huang también pone a prueba la capacidad de sucesión. Durante años, su figura se convirtió en parte de la esencia de Nvidia: su característico estilo, sus chaquetas de cuero y sus presentaciones directas transformaron la compañía, que pasó de ser un fabricante especializado en gráficos a una de las firmas tecnológicas más valiosas del planeta.

Entre los nombres que han circulado como posibles sucesores se menciona incluso a Tim Cook, antiguo consejero delegado de Apple, propuesto por Donald Trump. Aunque esta sugerencia no implica que exista un acuerdo, sí pone de manifiesto la magnitud de la crisis, que ha trascendido el ámbito empresarial.

La próxima gran referencia será la presentación de resultados del 17 de noviembre. Nvidia deberá abordar temas como ingresos, márgenes y demanda de chips, pero los inversores también estarán interesados en el plan de sucesión, el alcance de la investigación y las acciones para reforzar los controles internos. En el mundo de la IA, la confianza también necesita su espacio para enfriarse; si no, se calienta demasiado rápido.