La competencia por el dominio de la inteligencia artificial ya no se restringe solo a las fábricas de semiconductores. La disputa ahora se extiende a la nube: Reuters informa que la Administración de Donald Trump ha puesto en marcha nuevas restricciones destinadas a impedir que empresas chinas hagan uso de chips avanzados estadounidenses ubicados en centros de datos de otros países.

Esta decisión se produce en el contexto de la visita de Trump a Asia, donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. El mensaje que emana de Washington es claro: bloquear la venta física de procesadores es insuficiente si después se pueden alquilar en línea. Parece que la geopolítica también necesita una conexión de fibra potente.

Un giro hacia la nube

La nueva norma limita el envío de chips avanzados a centros de datos ubicados en Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil, naciones que Estados Unidos considera especialmente vulnerables a desvíos hacia China. Las empresas que deseen importar esos procesadores tendrán que solicitar una licencia estadounidense, la cual será evaluada de forma individual.

Y la regulación no se detiene en el hardware. Los centros de datos fuera del país que ofrezcan grandes volúmenes de capacidad de cálculo a empresas con sede en China deberán obtener una licencia de exportación dentro de un plazo de 90 días si pretenden seguir operando.

Esta normativa impacta especialmente a procesadores de fabricantes como Nvidia, cruciales para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Estos chips son capaces de realizar cantidades ingentes de operaciones matemáticas de forma simultánea, lo que posibilita reducir el tiempo necesario para desarrollar sistemas generativos, herramientas de reconocimiento o aplicaciones militares.

Entre las excepciones que contempla la norma se incluye:

Empresas estadounidenses que gestionan sus propios centros de datos en los cinco países mencionados no se verán afectadas.

Se excluyen ciertos sistemas utilizados por plataformas de comercio electrónico y redes sociales para generar recomendaciones, dado que Washington los considera de menor peligro para la seguridad nacional.

Los operadores deberán identificar a los usuarios finales y demostrar quién es el responsable del uso de la capacidad de cálculo.

Un enfrentamiento tecnológico con impacto económico

Estados Unidos busca evitar que China eluda las restricciones a través de proveedores de computación en la nube. Hasta la fecha, una empresa china podía no recibir un chip fabricado en territorio estadounidense, pero igualmente utilizarlo de manera remota desde un centro de datos en el sudeste asiático.

Este nuevo rumbo podría encarecer los costos para las compañías chinas. La necesidad de licencias, controles adicionales y auditorías hará que ofrecer capacidad de cálculo a clientes chinos sea un proceso más lento y con mayor riesgo. También podría influir en los planes de expansión de centros de datos en una región que se ha vuelto un nodo clave para la infraestructura digital.

Medida Efecto previsto Licencias para cinco países Aumento del control sobre la llegada de chips avanzados Supervisión de la capacidad de cálculo Menor margen para alquilar potencia desde China Identificación de usuarios finales Mayor trazabilidad de los clientes Exenciones para ciertas empresas y servicios Evita el bloqueo de usos comerciales considerados menos sensibles

Esta decisión también trae consigo incertidumbre para los fabricantes estadounidenses. Nvidia y otros proveedores se enfrentarán a un mercado más regulado, lo que podría causar retrasos en las ventas y mayores requisitos para sus clientes internacionales. La empresa ha defendido en varias ocasiones su derecho a vender ciertos productos en mercados extranjeros, mientras algunos legisladores piden que se implementen controles más estrictos.

Pekín busca nuevas alternativas

Las restricciones sobre los chips no eliminan todas las opciones. Un informe de Reuters indica que diversas entidades chinas están recurriendo a los resultados de modelos estadounidenses para entrenar sistemas nacionales utilizando una técnica conocida como distillation o destilación.

Este método implica aprovechar las respuestas de un modelo avanzado para mejorar otro más pequeño o desarrollar un competidor. No requiere copiar directamente el código original y, según Reuters, esta práctica es legal y se utiliza en otros países.

Su expansión podría amortiguar el impacto de los controles impuestos por Estados Unidos. A pesar de que China enfrenta más dificultades para adquirir o alquilar los procesadores más potentes, sus desarrolladores pueden utilizar modelos extranjeros como referencia para perfeccionar sus propios sistemas. Así, la carrera se centrará menos en quién posee cada chip y más en quién logra sacar el máximo provecho a cada unidad de capacidad de cálculo.

La nueva regulación reemplaza formalmente una normativa de los tiempos de Joe Biden que limitaba el acceso global a ciertos chips mediante licencias. La Administración Trump había optado por no aplicar esta regulación en 2025, pero ahora ha reactivado el objetivo con un enfoque específico en el acceso remoto.

El reto para Washington consistirá en supervisar una infraestructura global y en constante cambio. Los chips pueden permanecer en un país, los servidores estar en otro y el cliente final en un tercero. En esta complicada cadena, cerrar una puerta a menudo lleva a que alguien busque otra ventana. Y la nube, por su propia naturaleza, cuenta con múltiples accesos. La competición por la inteligencia artificial acaba de trasladarse del silicio a los cables que conectan a todo el planeta.