Nvidia ha decidido dar marcha atrás y ha reinstalado a Jensen Huang en su puesto de presidente, consejero delegado y miembro del consejo. Esta noticia, adelantada por El Mundo, se produce apenas unos días después de su forzada salida y marca una de las situaciones más inesperadas en el reciente historial de la industria tecnológica.

El consejo de administración tomó esta decisión de manera unánime y con efecto inmediato. La compañía había designado provisionalmente a su directora financiera, Colette Kress, mientras se empeñaba en encontrar un sucesor. Sin embargo, ese plan no duró mucho. La presión interna, junto con el apoyo de inversores y clientes, así como el impacto en el mercado, inclinó la balanza a favor del fundador.

Una marcha atrás con enorme coste

Huang dejó sus puestos tras la revelación de varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una ejecutiva de Nvidia y otra con una mujer relacionada con una empresa cliente en Asia. También surgieron informaciones que generaron dudas respecto a posibles conexiones con el espionaje chino y el desvío de chips avanzados hacia ese país.

El consejo había argumentado que necesitaba un cambio de liderazgo. Nvidia llegó a iniciar la búsqueda activa de un reemplazo tanto dentro como fuera de la compañía. Sin embargo, el regreso de Huang puso de manifiesto que la junta no había valorado adecuadamente el importante papel que desempeña en una empresa cuya estrategia depende en gran medida de su visión particular.

La secuencia de eventos ha sido abrupta:

Nvidia obliga a Huang a dimitir y coloca a Kress como responsable interina. Empleados, accionistas, socios y clientes exigen públicamente su regreso. Más de 157.000 personas apoyan una carta abierta solicitando su restitución. Donald Trump manifiesta que no le desagradaría el regreso del ejecutivo. El consejo revoca su decisión y devuelve a Huang todos sus cargos.

Este episodio trae a la mente el regreso de Sam Altman a OpenAI en 2023, aunque el contexto difiere. En ambos casos, la presión ejercida por empleados y socios transformó lo que parecía una destitución irrevocable en una rápida negociación. Silicon Valley pone de manifiesto que ciertos fundadores no solo ocupan un cargo; representan una parte fundamental de la identidad, la estrategia y el valor percibido de la empresa.

El mercado apuesta por el fundador

La reacción en el ámbito financiero explica gran parte de este cambio. Las acciones de Nvidia llegaron a incrementar su valor en más de un 31 % antes de la apertura de Wall Street, mientras el Nasdaq avanzó más de un 7 %, de acuerdo con la información compartida por El Mundo. El mercado interpretó la vuelta de Huang como una señal de continuidad en un momento en el que Nvidia sigue siendo una pieza clave en la infraestructura global de inteligencia artificial.

La firma fabrica los procesadores que utilizan los principales proveedores de servicios en la nube y los laboratorios de IA. Su posición le ha permitido convertirse en una de las empresas más valiosas del planeta y ha situado a Huang en el centro de decisiones cruciales que afectan a semiconductores, centros de datos y seguridad nacional.

Factor Efecto sobre Nvidia Regreso de Huang Refuerza la continuidad estratégica Crisis de gobierno corporativo Daña la confianza en el consejo Restricciones a la exportación Limita ventas potenciales en China Dependencia del fundador Aumenta la estabilidad inmediata, pero concentra riesgos

El repunte en bolsa no borra las preguntas preocupantes. Una compañía que debe recuperar a su máximo responsable pocos días después de su destitución da una imagen de improvisación. Aunque el mercado puede valorar la continuidad a corto plazo, también exigirá respuestas sobre los controles internos, los conflictos de interés y la vigilancia del consejo.

Chips, China y seguridad nacional

Desde el principio, la crisis personal de Huang se ha entrelazado con un tema mucho más delicado: el control en la exportación de chips avanzados. Estados Unidos impone restricciones a la venta a China de determinados procesadores que pueden ser utilizados en sistemas militares y en modelos de inteligencia artificial de gran escala.

Las autoridades estadounidenses están investigando si algunos chips de Nvidia llegaron a China a través de intermediarios y clientes asiáticos. Este tema impacta a la compañía, ya que cualquier fallo en el seguimiento puede acarrear nuevas sanciones, restricciones comerciales y deterioro de confianza entre Washington y sus aliados.

El regreso de Huang también complica la comunicación institucional de Nvidia. La empresa necesita convencer a los Gobiernos y a los inversores de que puede continuar innovando sin relajar sus controles. Huang ha recuperado el liderazgo, pero la junta tendrá que explicar por qué considera que la misma estructura de gobernanza que provocó su salida ahora es suficientemente sólida.

La inteligencia artificial sigue impulsando la demanda de hardware, pero el poder tecnológico ya no se reduce únicamente a producir chips más veloces. También implica controlar quién los adquiere, dónde van a parar y qué uso les dan. Nvidia ha recuperado a su líder; ahora tiene que demostrar que el barco no navega solo gracias a él.