La inteligencia artificial se presenta como una aliada en la aceleración del avance científico, pero su uso también puede propiciar errores que son complicados de identificar. Un artículo de BBC Mundo examina un conflicto que ha surgido entre matemáticos, transformando esta promesa en una cuestión inquietante: ¿quién se encarga de verificar los hallazgos de la máquina cuando esta empieza a realizar investigaciones?

Este suceso se centra en las ecuaciones de Navier-Stokes, uno de los problemas más complejos y sin resolver en el ámbito matemático. OpenAI declaró que sus sistemas de IA habían logrado una solución en tan solo 88 horas. La entidad que otorga el premio relacionado con este problema consideró que el asunto estaba, al parecer, resuelto, aunque indicó que la revisión llevaría tiempo. En el mundo de las matemáticas, esa aclaración lo cambia todo: una afirmación no es lo mismo que una demostración.

Una carrera científica plagada de atajos

Poco antes de que se hiciera el anuncio, el matemático Tristan Buckmaster, de la Universidad de Nueva York, expresó sus preocupaciones. Buckmaster había colaborado en el mismo problema con Levent Alpöge, quien en ese momento era investigador en Anthropic, una competencia de OpenAI. Ambos almacenaban sus borradores en Codex, una herramienta de programación de OpenAI.

Buckmaster reveló que Alpöge había tenido acceso a información sobre sus progresos, aunque no detalló cómo sucedió. El enfrentamiento no solo suscitó interrogantes sobre la autoría o la rivalidad entre empresas. También ejemplifica la facilidad con la que se pueden mezclar la investigación académica, las herramientas comerciales y sistemas que manejan información delicada, sin tener claros los límites.

La inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de información, generar conjeturas y detectar patrones que a un humano le llevaría años encontrar. Sin embargo, una propuesta que parezca razonable no garantiza que sea novedosa, correcta o replicable. El sistema podría ofrecer una respuesta convincente mientras enmascara un salto lógico.

Este riesgo abarca diversas fases del trabajo científico:

Originalidad: una inteligencia artificial puede combinar ideas ya existentes y presentarlas como si fueran innovadoras.

una inteligencia artificial puede combinar ideas ya existentes y presentarlas como si fueran innovadoras. Verificación: es esencial que sus resultados sean corroborados de manera independiente y minuciosa.

es esencial que sus resultados sean corroborados de manera independiente y minuciosa. Trazabilidad: a menudo no resulta sencillo discernir qué datos, artículos o código utilizó.

a menudo no resulta sencillo discernir qué datos, artículos o código utilizó. Confidencialidad: subir borradores inéditos a una plataforma externa puede poner en riesgo investigaciones en desarrollo.

subir borradores inéditos a una plataforma externa puede poner en riesgo investigaciones en desarrollo. Responsabilidad: cuando surgen errores, la carga de la responsabilidad sigue recayendo sobre los investigadores humanos.

La evolución de la IA en el ámbito científico

El dilema matemático es solo una pieza en un mosaico más grande. Las herramientas de IA ya están desempeñando un papel protagónico en la revisión de bibliografía, el análisis de datos, el diseño de experimentos y la generación de código. En el campo de la biología, Google DeepMind hizo un avance significativo en 2020 al resolver el enigma del plegamiento de proteínas, es decir, el proceso por el cual estas adquieren su estructura tridimensional.

La próxima meta es desarrollar sistemas altamente especializados, entrenados no solo con textos, sino también con datos biológicos, fórmulas, imágenes, resultados de experimentos y simulaciones. La firma británica Basecamp Research, mencionada en el artículo de BBC, busca reunir grandes volúmenes de ADN para diseñar una IA que sea capaz de trabajar con la terminología de la biología.

El objetivo es ambicioso: acelerar el descubrimiento de fármacos, materiales y procedimientos industriales. Sin embargo, simplemente contar con más datos no asegura obtener respuestas de mayor calidad. La información puede estar impregnada de sesgos, errores de medición o resultados que nunca se han replicado. Una IA entrenada con conocimiento defectuoso puede presentar ciencia que luzca impecable, pero con fundamentos endebles.

El desafío no es solo que la IA se equivoque

También los seres humanos cometemos errores. La verdadera diferencia radica en la magnitud y en la velocidad. Un sistema puede generar miles de hipótesis en un breve periodo, haciendo que equipos de investigación inviertan recursos en comprobar propuestas que parecían válidas, pero que en realidad no lo son.

El peligro más sutil reside en erosionar la confianza en el proceso científico. Si los investigadores no pueden mostrar cómo se llegó a una respuesta, si otros equipos no logran reproducirla o si las empresas divulgan resultados antes de realizar la revisión, el público puede llegar a confundir innovación con mero marketing.

Una investigación respaldada por IA debería, como mínimo, proporcionar:

Una explicación clara de los datos y modelos utilizados. Código o procedimientos que faciliten la replicación del análisis siempre que sea posible. Una revisión independiente antes de hacer públicos resultados extraordinarios. Una distinción clara entre una conjetura generada por la máquina y una demostración verificada. Un registro de las contribuciones tanto humanas como automatizadas.

La IA no tiene por qué ser excluida de los laboratorios. Por el contrario, tiene el potencial de convertirse en una herramienta extremadamente valiosa. Pero hay que recordar que la ciencia no se asemeja a una carrera contrarreloj: una respuesta rápida solo tiene valor si otros pueden corroborarla. Por ahora, la máquina puede ofrecer indicios; corresponde aún a los científicos demostrar que ese camino lleva a buen puerto.