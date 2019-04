Los 13 trucos baratos para conseguir que tus prendas y zapatos viejos parezcan nuevos

Solemos tener aprecio a muchas prendas que por su uso tenemos que dejar de lado con gran tristeza, pero eso puede cambiar con estos trucos. (Truco casero para secar tu ropa si no tienes secadora)

Hay prendas que se nos estropean y nos parece tan difícil revivirlas que acabamos tirándolas según sq, ¡error! todo tiene arreglo incluso las manchas más profundas se pueden limpiar. (¿Sabes por qué no debes secar la ropa dentro de casa?)

A continuación te mostramos varios trucos caseros para limpiar y arreglar ropa vieja y que parezca que acabas de comprarla, ¡toma nota!:



13. Eliminar la suciedad incrustada en los zapatos de cuero

Deberás frotar con fuerza la mancha utilizando un estropajo de metal para los platos. Dale también al resto del zapato o bota para que el color quede uniforme.



12. Truco para que la cremallera de los pantalones no se abra

Para que tu cremallera funcione a la perfección puedes lubricarla con un esmalte de uñas incoloro o tratarla con laca para el cabello.



11. Eliminar el olor desagradable de las zapatillas

Un problema muy común y muy desagradable, para arreglarlo: necesitas una temperatura baja. Si no tienes la oportunidad de dejar tus zapatos a temperaturas bajo cero, puedes ponerlos en una bolsa de plástico y meterlos en el congelador. El calzado debe permanecer allí entre 12-24 horas.



10. Deshacerse de las manchas blancas del desodorante en la ropa oscura

Usa toallitas húmedas normales y corrientes, solo tienes que frotar con ellas la parte manchada y así no quedarán rastros de desodorante.



9. Recuperar la ropa descolorida

Para mantener los colores vivos durante más tiempo, puedes recurrir al vinagre blanco o a la sal de mesa típica. El vinagre es adecuado para los tejidos sintéticos. Pero para recuperar el color de las prendas fabricadas a partir de telas naturales, debes añadir 2-3 cucharadas de sal al detergente.



8. Truco para que un jersey no tenga bolitas, no se destiña y no sea víctima del ataque de las polillas

Si lo doblas cuidadosamente, lo colocas dentro de una bolsa de plástico y lo metes en el congelador unas horas nada más comprarlo.

7. Cómo devolverle el color blanco a la lencería

Para eliminar las manchas amarillentas en la ropa blanca o devolverle el blanco nuclear a las prendas de lencería que han estado expuestas a muchos lavados, te ayudará el ácido bórico. Para las más sucias, necesitas 60 gramos de producto por 4 litros de agua.



6. Cómo deshacerse de la electricidad estática en la ropa

Esta se puede eliminar con un objeto metálico. Para que la ropa no quede pegada al cuerpo, debes pasarla a través de una percha de metal antes de ponértela. También puedes usar un alfiler, sujetándolo en el interior de la prenda, o pasar un dedal metálico por toda la superficie de esta.



5. Eliminar una mancha fresca de frutos rojos

Sólo sirve si la mancha todavía está fresca: extiende la prenda y vierte agua hirviendo sobre la superficie manchada hasta que la suciedad desaparezca.

4. Deshacerte del olor de las cosas que llevan mucho tiempo guardadas

Para eliminarlo, debes diluir alcohol con agua en una proporción de 1:2 y aplicar esta solución a la ropa con la ayuda de una botella con spray.

2. Cómo salvar la ropa encogida

Añade champú infantil o acondicionador para el pelo a un poco de agua tibia, remoja la prenda encogida en esta solución durante al menos 30 minutos.

1. Eliminar las manchas de la plancha

frota la parte de la mancha con la ayuda de un paño humedecido con peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).