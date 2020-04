Coronavirus: El 79% de los españoles eliminó información personal de las redes sociales

El 79 por ciento de los españoles intentó eliminar información privada de sitios web o redes sociales durante el confinamiento del COVID-19.

Sin embargo, no siempre con éxito. El 53 por ciento de los entrevistados por Kaspersky reconoce que no sabe cómo hacerlo.

El informe ‘Defending digital privacy: taking personal protection to the next level’, revela que el 18 por ciento de los encuestados españoles ha visto publicada información privada suya o de su familia que no hubieran querido hacer pública.

De esta forma, se llega a la conclusión de que los usuarios empiezan a tomar decisiones más meditadas sobre cómo y dónde se almacenan sus datos personales para evitar que sean vistos o utilizados por otras personas que no tienen permiso para hacerlo.

Actualmente, los españoles aplican medidas adicionales cuando navegan por Internet para ocultar su información a los ciberdelincuentes (58 por ciento), a los sitios web que visitan (48 por ciento) y a otras personas que acceden desde el mismo dispositivo (30 por ciento).

Con el objetivo de ayudar a los usuarios a recuperar información personal, Kaspersky ha lanzado Undatify, un nuevo servicio que actúa de conformidad con la Ley de Protección de Datos y otras leyes relativas a la privacidad.

La herramienta permite a los usuarios comunicarse fácilmente con las organizaciones para reclamar una copia de todos los datos personales que tienen sobre ellos, así como pedir que se eliminen, si es necesario.

A través de una herramienta denominada Legal Bot, los usuarios pueden contactar con las organizaciones incluidas en el catálogo de Undatify o añadir una ellos mismos.

El usuario decide si desea una copia de sus datos o que la organización los borre y Legal Bot se encarga de generar una solicitud formal que puede enviarse a través de la interfaz.

Después de recibir la respuesta de la organización a la solicitud, recurre a algoritmos de aprendizaje automático para que analicen su contenido y proporcionen al usuario sugerencias sobre los siguientes pasos a seguir.

El nuevo servicio está actualmente disponible en versión beta y en inglés. En un plazo breve lo estará en más idiomas, incluyendo el francés y el alemán.