Inventan la mascarilla con boca, que te permite comer y seguir protegido contra el coronavirus

No se pierda esto, porque desde este 21 de mayo de 2020, en toda España, la mascarilla es obligatoria en todos los sitios. Casi sin excepciones.

Y a más de uno, el ir embozado le va a causar problemas ‘técnicos‘ de aupa, a la hora de ejecutar labores o actividades, que siempre han sido de los más sencillo.

La pandemia de coronavirus está cambiando todo sobre la vida cotidiana, tal vez incluso cómo comemos.

Como el que no corre vuela y pensando en el inmenso negocio que se abre, la compañía israelí Avtipus Patents and Inventions ha presentado una mascarilla que se puede usar mientras se come.

El ‘artefacto‘ está controlado por una palanca de mano, que abre o cierra la abertura de la boca, pero también podría abrirse automáticamente cuando se acerca un tenedor.

«Entonces puedes comer, disfrutar, beber y sacar el tenedor y se cerrará, y estarás protegido contra el virus y otras personas sentadas contigo», dice el vicepresidente de la compañía, Asaf Gitelis.

La mascarilla no parece adecuada para salsas o sopas, pero con los alimentos sólidos funciona, como se demuestra en el vídeo que va arriba.

La compañía planea comenzar a fabricar las mascarillas en un mes, que saldrán al mercado a un precio entre 80 céntimos y 2,60 € por encima de las mascarillas médicas estándar.

UNA ‘NUEVA’ NORMALIDAD

Ahora que las mascarillas son obligatorias en la vía pública y en espacios cerrados para evitar el contagio de coronavirus, son multitud los españoles que están descubriendo lo difícil que es hacer una vida normal con una.

Molestan y el drama es que, si dejas la nariz o la boca fuera de la mascarilla, es como si no llevases nada.

No está la cosa como para ir mucho a restaurantes, con todas las limitaciones que han impuesto, pero imagina que decides comer fuera. O entrar a un bar tomarte algo.

Podemos hacer como la mayoría de la gente, y simplemente bajarnos la mascarilla durante el tiempo que estemos en el establecimiento y aceptar el riesgo.

O bien podríamos usar una mascarilla israelí con boca y pedal.

Normalmente esta cerrada, pero si activamos el mecanismo la ‘boca’ se abrirá y nos permitirá introducir el tenedor, por ejemplo; cuando lo saquemos, el mecanismo se cerrará y evitará que personas cercanas nos puedan contagiar de coronavirus.

Según sus creadores, el mecanismo se puede abrir de manera automática, aunque no han explicado cómo; el prototipo mostrado debe activarse manualmente, por lo que se necesita una mano libre para comer.

LA DISTANCIA VITAL

Cómo se ve en el vídeo, esto de la mascarilla con boca no es lo único que han inventado.

Hay quien esta reciclando viejos neumáticos de camión, para usarlos con una especie de cinturones protectores en torno a cada persona.

Llevando uno, no tienes que preocuparte de marcar distancia. Se hace ‘automáticamente‘.