El accesorio estrella del momento es esta funda colgante para móvil Elegant Rope

Cada vez son más los dispositivos que cuentan con tecnología avanzada y un sinfín de funciones, y son pocas las personas que se separan de su móvil, ya que hoy en día forman parte indispensable para comunicarnos con nuestro entorno. Por esta razón es normal que los móviles sufran accidentes. ¿A quién no se le ha caído alguna vez el teléfono móvil al suelo? ¡Sigue leyendo y descubre el accesorio estrella del momento para prevenir todo tipo de caídas! Se trata de las fundas móvil Elegant Rope.

¿Por qué llevar una funda de móvil con cuerda Elegant Rope?

Actualmente existen muchas razones por las que llevar una funda de móvil con cuerda merece la pena. Una de ellas es evitar las típicas caídas en las que la pantalla o la cámara salen perdiendo. Sin embargo existen otros motivos, como para evitar perderlo, ya que al llevar este tipo de fundas llevas el móvil siempre bajo control y vigilado. Ya no hay excusas para perderlo, así que la mejor opción es llevar el teléfono móvil con cuerda.

Seguramente hayas experimentado alguna vez esa sensación de sentir que pierdes el móvil. Puede que sea una de las peores sensaciones, ya que en él volcamos toda nuestra vida. Ya no se utiliza solo para llamar, ahora tenemos todo, desde fotografías hasta mensajes que por supuesto, nadie quiere perder. ¡Con la funda de cuerda no te volverá a pasar!

Pero, ¿sabes cómo son este tipo de fundas de móvil? Comúnmente están hechas de materiales duraderos y resistentes que protegen el móvil, como cualquier otra funda. La diferencia radica en que este tipo de fundas lleva una cuerda larga que sujeta la funda, por lo tanto el móvil, por lo que el teléfono está bien sujeto en todo momento. Elegant Rope se ha dado a la tarea de elaborar una amplia colección de fundas con diversos diseños que permiten adaptarse al gusto de cualquier persona.

Finalmente, una razón más para usar esta clase de fundas es que te permite realizar otro tipo de actividades sin tener que tener el móvil en la mano. Todo son ventajas, ya que lo tienes a mano, pero no lo llevas en la mano, las fundas cuelgamoviles de Elegant Rope te dan la posibilidad de moverte, cargar y hacer todo tipo de cosas con las manos totalmente libres.

Tipos de fundas en Elegant Rope

Elegant Rope cuenta con fundas para distintos tipos de móviles, entre ellos iPhone, Samsung, Huawei y Xiaomi. Todas están fabricadas con materiales de alta calidad. Las fundas están hechas con TPU y en sus esquinas cuentan con refuerzos para una mayor protección.

Por otro lado, los acabados están cuidados, tanto los de la propia funda como los de las cuerdas. Éstas son resistentes, vienen en varios colores y además son extensibles, ya que se pueden alargar o acortar según el gusto de la persona que lo lleve. Finalmente, las anillas por donde pasa el cordón son de acero y no se deforman. Así que en conjunto ofrece variedad, una buena resistencia y durabilidad.

Su colección Amunet proporciona a sus clientes cinco tipos de funda diferentes para cada tipo de móvil, en las que la calidad es la misma pero cambia el color. Así que nos ofrece un gran abanico de posibles combinaciones para llevar con todo tipo de looks y outfits.

Actualmente cuentan con fundas iPhone para los modelos: iPhone 11 Pro max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS max, iPhone X/XS y iPhone XR. Así como para Samsung: S20 ultra, S20 plus, S20, S10 plus, S10 y S9 plus. Para Huawei las hay para los modelos: Huawei P40 pro, P40, P40 lite, P30 pro, P30 y P20 PRO. Finalmente, para Xiaomi los hay para MI 9 y MI 9 SE.

Cómo combinar las fundas para llevar colgado el móvil de Elegant Rope

Además, las fundas para llevar colgado el móvil hoy en día son tendencia. Así que son perfectas si te gusta llevar lo último en moda. Es el accesorio ideal que no puede faltar en ninguno de tus outfits. Otra de las ventajas que tiene comprar una funda de móvil Elegant Rope es porque además de ofrecer distintos modelos, cuenta con varios colores. Así podrás combinar tu carcasa de móvil con todas las prendas de tu armario.

Las fundas Elegant Rope se pueden usar tanto de día como de noche, ya que solo dependerá del outfit que decidas llevar. Además, son perfectas para combinar tanto con bolsos grandes como con pequeños, o incluso también si decides no llevar bolso y meter lo imprescindible en tu bolsillo. Solo hace falta colgarse el móvil al hombro o cruzarlo como si fuese bandolera.

Elegant Rope es una firma que se ha dado a la tarea de elaborar una novedosa colección de fundas para el móvil con diseños propios, que permiten adaptarse al gusto de cualquier consumidor. Este moderno accesorio nos ayuda a evitarnos las molestias y preocupaciones al no encontrar nuestro teléfono móvil.

Actualmente, las fundas tipo colgante para móvil forman parte de los outfits de toda chica. Solo hay que ver el street style de las ciudades más cosmopolita del mundo para darse cuenta de la fama y la buena acogida que han tenido en todos lados. Y es que además de ser modernas y tener un buen diseño, son prácticas y muy cómodas. Así que hoy en día usar un colgante para móvil es la tendencia mas de moda del año.

Es un hecho que en estos tiempos los teléfonos móviles son un instrumento prácticamente inseparable del ser humano. Por eso, es el momento de cuidarlo y de alargar su vida útil. Ya que es muy común que en ocasiones por algún descuido reciban caídas, golpes e incidentes varios que a veces son irreversibles. Así que ahora ya sabes que las fundas de Elegant Rope son la mejor opción para proteger tu teléfono móvil en todo momento y tenerlo a la mano para usar en cualquier momento.