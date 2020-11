El Pentágono colocará ‘rayos de la muerte’ en los cazas de EEUU

Todo vale en la guerra. Y por ello, la Fuerza Aérea de EE.UU. planea incorporar sistemas de armas láser en aviones de combate a mediados de esta década.

¿Cómo funcionan estos llamados ‘rayos de la muerte’, en qué cazas se colocarían y contra qué obstáculos tendrían que lidiar?

Desarrollado por Lockheed Martin, el Demostrador Láser de Alta Energía de Autoprotección (ShiELD, por sus siglas en inglés) consiste en un láser montado en una cápsula que será colocado en el fuselaje o el ala de un avión de combate, con la idea de que pueda derribar misiles aire-aire y tierra-aire entrantes, explica el portal Popular Mechanics.

Mientras los actuales aviones de combate se limitan, en gran medida, a asumir misiones de defensa pasiva contra los misiles, un láser sería la primera defensa antimisiles ‘activa’ en el mundo del combate aéreo, capaz en teoría de derribar un misil.

Al tratarse de un sistema montado en cápsulas, ShiELD ocupará una zona del avión de combate que normalmente se reserva a las bombas, misiles o cápsulas de sensores, lo que hace que se «ajuste mal» en los aviones sigilosos como el F-22 Raptor o el F-35 Joint Strike Fighter, ya que la cápsula rompería la firma de radar cuidadosamente minimizada del avión, explica el portal. Además, ambos aviones ya tienen un sistema de defensa antimisiles incorporado: la tecnología sigilosa.

En cambio, es probable que el sistema se use, al menos en un primer momento, para proteger a cazas más viejos que no pueden aprovechar el sigilo para esconderse del enemigo, como ocurre con los F-15E y F-15C, así como con los F-15EX Eagle, F-16 Fighting Falcons y tal vez incluso el A-10C Warthog.

