Twitter se ‘chivará’ de las conversaciones «intensas»

Twitter cuenta con una nueva notificación que avisará al usuario si está a punto de unirse a una conversación que puede ser «intensa», una función en pruebas que ya adelantó en septiembre.

La red social ha introducido el cambio en su aplicación para móviles.

El aviso se está probando en las aplicaciones de Android y de iOS, donde se muestra dentro de un recuadro azul debajo del ‘tuit’ que inicia la conversación, con el icono de una campaña. En él se puede leer que «conversaciones como esta pueden ser intensas».

La compañía explica desde su perfil de soporte que para esta notificación tienen en cuenta tanto el tema del ‘tuit’ como la relación que hay entre el ‘tuit’, el autor y quien responde a él.

Sin embargo, indica que los criterios que utilizan para determinar las conversaciones en las que se mostrará el aviso pueden cambiar, ya que se trata de una prueba con la que esperan «aprender cómo apoyar mejor una conversación saludable».

La compañía anunció en septiembre que estaba trabajando en esta nueva notificación, junto con otras novedades, como nuevos controles para eliminar seguidores sin que sean notificados o salirse de una conversación donde se nos ha mencionado.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021