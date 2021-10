XIDU quiere dinamizar la vida en su hogar con la nueva serie de proyectores PhilBeam

XIDU era conocida como una marca de portátiles 2 en 1. A principios de este año, lanzaron algunos accesorios para portátiles para ampliar las posibilidades. Actualmente están renovando su marca a electrodomésticos; sin embargo, su visión sigue siendo la misma, reinventar dispositivos tecnológicos siguiendo las tendencias. Citando a la propietaria de la marca, la Sra. Chow, si podemos fabricar portátiles, podemos fabricar cualquier cosa. Esta vez, XIDU tiene como objetivo dinamizar la vida en su hogar. Presenta una nueva línea de proyectores, la serie XIDU PhilBeam, los sistemas de cine en casa que lo entretienen a usted y a su familia con un solo dispositivo. Visite la tienda XIDU y la tienda oficial de XIDU Aliexpress para disfrutar de la oferta súper anticipada.

PhilBeam P2: La grandeza está en tu visión

PhilBeam P2 entretiene su vida y decora su habitación. El proyector doméstico FHD más versátil y fácil de usar de XIDU. Este modelo está diseñado para entretenimiento en el hogar sin tener que cargar con un proyector voluminoso. Simplemente coloque el PhilBeam P2 en posición y ajústelo a cualquier ángulo que necesite, ¡y luego ajuste la distorsión trapezoidal con él! Con las mismas especificaciones, no son tan impresionantes como los competidores. Para la transmisión y el mirroring, los iPhones pueden usar AirPlay y Android también podría usar las funciones de mirroring integradas. Si está buscando algo que pueda ofrecer una imagen de calidad, esta sería su mejor opción. No ocupa mucho espacio y no pesa demasiado. El precio a partir de $136.8.

PhilBeam P7: hacer los pequeños momentos más grandes y más claros

Conozca PhilBeam P7, un proyector doméstico inteligente con 1080p, wifi, Bluetooth, Android 9.0 y todas las funciones necesarias. No más límites, no más molestias. Ya no tendrá que elegir entre portabilidad y tamaño de pantalla o calidad de imagen. PhilBeam P7 tiene todas las bases cubiertas. El mejor proyector de 1080p en su tamaño. Con Android 9.0 integrado, puede ver televisión, navegar por la web, descargar cosas e incluso usar aplicaciones mientras esté fuera de casa. Disfrute de un 30% de descuento en la oferta súper anticipada de XIDU.

PhilBeam P1: Su próximo televisor no será un televisor.

El mejor proyector LED que puede encontrar en el mercado. El LED de PhilBeam P1 brinda una vida útil más larga: 40.000 horas, y puede ajustar la corrección trapezoidal y el enfoque manualmente. El diseño de doble altavoz incorporado proporciona una calidad de sonido estéreo decente. Mientras tanto, PhilBeam P1 contiene mirroring de pantalla y un sistema Android. Gracias a la conexión a WIFI, su sistema de cine en casa está listo para usted. En la parte posterior, hay dos tomas HDMI, dos conexiones USB y una toma de audio, que es suficiente para todo tipo de conexiones.

Para aquellos que se preocupan por las especificaciones, tiene un procesador PhilBeam P1 de cuatro núcleos, MSDV53 + RK3036, más 16 GB de almacenamiento interno. Como habrá adivinado, también incluye conectividad WiFi y Bluetooth. Por lo tanto, la transmisión y el mirroring son una opción de referencia. Si está buscando una configuración de entretenimiento profesional, esta es su mejor opción. PhilBeam P1, 40% de descuento por compra anticipada.

Toda la serie XIDU PhilBeam admite el efecto Dolby Atoms, y todos esos modelos tienen un brillo y una resolución FHD realmente potentes. Hollywood está llegando a su sala de estar. La serie PhilBeam puede ahorrarle la molestia de encontrar espacio en algún lugar de un pequeño apartamento para un televisor o una sala de juegos instalada en su sótano. XIDU anunció tres modelos que admiten la tecnología de proyectores LCD, con configuraciones que cubren todas las diferentes necesidades, manteniendo su experiencia de juego o cine ininterrumpida. XIDU anunciará nuevos proyectores más adelante que cubran todas las diferentes necesidades y todos los rangos de precios. Consulte la tienda XIDU Aliexpress para disfrutar de la nueva oferta de lanzamiento, también puede encontrar estos modelos en la tienda oficial XIDU.