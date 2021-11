Twitter ya ofrece las previsualizaciones de los enlaces de Instagram

Nuevas funciones se han incorporado a Twitter.

La red social ya permite mostrar previsualizaciones de los contenidos de Instagram cuando sus usuarios publican un enlace en un tuit, dejando ver un avance sin necesidad de hacer clic.

Las previsualizaciones de tarjetas de Instagram en Twitter han comenzado a lanzarse este miércoles 3 de noviembre, como ha anunciado Instagram precisamente a través de su perfil en Twitter, donde ha dejado ver su funcionamiento en su app para móviles.

Con esta característica, cuando los usuarios de Instagram compartan una publicación en Twitter o simplemente peguen un enlace de la red social, se mostrará una tarjeta con algunos datos sobre el ‘post’ sin necesidad de hacer clic.

Entre la información que se detalla en estas tarjetas se encuentra la imagen que acompaña la publicación en miniautura, el perfil autor del contenido, y una indicación del tipo de contenido, como si es un Reel, así como que procede de Instagram.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀

Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1

— Instagram (@instagram) November 3, 2021