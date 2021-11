Spotify obedece a Adele y retira el botón de reproducción aleatoria de los álbumes

Spotify hizo caso a la petición de Adele.

El botón que permite la reproducción aleatoria dentro de los álbumes ya no aparece de forma predeterminada siguiendo una petición de la cantante, de tal forma que los usuarios puedan escuchar las canciones en el orden en el que las han establecido los artistas.

El botón de reproducción aleatoria ha dejado de estar presente de forma predeterminada en los álbumes y el motivo se encuentra en una petición de la artista Adele, que acaba de lanzar su nuevo disco, ’30’. e cambio afecta a las cuentas Premium.

Aunque el botón ya no esté presente en los álbumes, esto no significa que Spotify lo haya retirado de forma definitiva, ya que los usuarios todavía tienen la opción de activarlo de forma manual desde la vista de una canción en reproducción, como ha confirmado a The Verge el responsable de comunicaciones de música, Chris Macowski.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021