BOOX Go 6 (Gen II) análisis – El dispositivo más equilibrado en calidad-precio

El sector de la tinta electrónica se renueva con dispositivos pensados para leer en cualquier parte. La marca BOOX ha lanzado su nuevo dispositivo: BOOX Go 6 (Gen II). Esta es una propuesta de seis pulgadas que combina un diseño inspirado en el equipaje de viaje con la máxima portabilidad. Es la generación 2, que viene a renovar al anterior modelo.

Diseñado para acompañar a las personas lectoras más activas en sus desplazamientos, el BOOX Go 6 (Gen II) destaca por su cuidada estética. Su carcasa trasera estrena un acabado texturizado con curvas suaves en cuatro colores (blanco, gris, negro y amarillo). Con solo 160 gramos y 6,8 mm de grosor, cabe sin problemas en cualquier bolsillo o mochila. Además incluye su propia funda para que no tengas que estar buscándola aparte.

Su pantalla eInk monocromo de 6 pulgadas a 300 ppp ofrece una nitidez excelente, similar al papel impreso. La superficie antirreflejos permite leer a plena luz del sol, mientras que la luz frontal ajustable cuida la vista de noche. Además, añade por primera vez en este tamaño compacto soporte para el stylus capacitivo InkSense Plus. Con él, hemos podido tomar notas al aire en cualquier lugar haciendo de este BOOX Go 6 una herramienta imprescindible.

BOOX Go 6 Rendimiento y ecosistema Android

En su interior encontramos un procesador Qualcomm de ocho núcleos y 32 GB de almacenamiento ampliable por tarjeta Micro SD. La principal mejora interna del BOOX Go 6 es el salto a los 3 GB de RAM para ofrecer más fluidez. Su batería de 1500 mAh garantiza autonomía para varios días de uso continuo del BOOX Go 6.

A nivel de software, BOOX Go 6 incluye Google Play Store para descargar aplicaciones de lectura como Kindle o Kobo con total libertad. Incluye su propio software basado en Android, lo que, como decimos, permite descargar aplicaciones y darle más usos al lector, algo que agradecemos porque no se queda tan solo en un libro electrónico, busca ir más allá.

También cuenta con una gran posibilidad de personalización. Aunque la pantalla no tiene nada que envidiar a la de un lector de mucho más dinero o más renombre, podemos adaptarla a todo tipo de lectores, desde los que necesitan una letra más grande ampliando la fuente hasta lo que buscan la tipografía que mejor se adapte a sus ojos. También podremos cambiar fácilmente entre el modo claro y oscuro.

Una gran relación calidad-precio

Este BOOX Go 6 es un dispositivo muy atractivo por diseño, ergonomía y la libertad que brinda Android frente a sistemas cerrados. Su construcción ligera, la calidad del panel a 300 ppp y la ranura Micro SD lo convierten en un eReader portátil muy completo para el día a día. Es verdad que quienes ya tengan el modelo anterior encontrarán pocos motivos para actualizar, pero si quieren más RAM o si buscas renovar tu lector, este modelo es ideal.

El BOOX Go 6 está disponible por un precio de 199,99 euros en la tienda oficial. Si buscas tu primer eReader compacto y versátil para llevar a todas partes, es una opción sobresaliente-