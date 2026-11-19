El pelo, la caspa y los restos que dejan perros y gatos obligan a la aspiradora a trabajar el doble. Sin un mantenimiento regular, los filtros se obstruyen, las correas se rompen y el motor se sobrecalienta. Con unos gestos sencillos y periódicos, tu aparato conservará toda su potencia durante años.

Cepilla primero, aspira después: la regla de oro

Cuanto más pelo retires del animal con el cepillado, menos acabará en el suelo y dentro del aparato. Cepillar a tu mascota varias veces por semana, sobre todo en época de muda, es la primera línea de defensa de tu aspiradora. Además, conviene aspirar con frecuencia, porque un suelo muy cargado de pelo obliga al motor a esforzarse más de lo necesario. Un hogar con animales exige pasar la aspiradora dos o tres veces por semana, no una al mes.

Tras cepillar al animal, no pases el cabezal directamente sobre los mechones sueltos: recógelos con la manguera para evitar enredos en el rodillo. Existen técnicas y accesorios pensados para limpiar el pelo de las mascotas sin dañar el equipo, desde boquillas específicas hasta cepillos motorizados. Usar la herramienta adecuada en cada superficie (tapicería, alfombra, rincones) reduce los atascos y mejora el resultado en cada pasada.

Rodillo y correa: revisión mensual imprescindible

Una vez al mes, apaga y desenchufa la aspiradora, dale la vuelta e inspecciona el cepillo giratorio. El pelo enredado alrededor del rodillo frena su giro, resta eficacia y puede llegar a romper la correa que lo impulsa. Corta los mechones con unas tijeras pequeñas, siguiendo la ranura del rodillo si la tiene, y retira los restos con la mano. Aprovecha para limpiar los cojinetes de los extremos, donde se acumula polvo apelmazado. Comprueba también que el rodillo gire libremente antes de volver a montarlo.

Si notas que el aparato cuesta más de empujar o que el rodillo gira a trompicones, detente y revisa la correa. Sustituirla suele ser una reparación rápida y económica. Quienes aspiran a diario pelo largo pueden valorar un rodillo antienredos o una aspiradora sin cable para mascotas como las de Rowenta con sistema de corte integrado, que reduce notablemente esta tarea de mantenimiento.

Filtros y depósito: los pulmones del aparato

Los filtros retienen la caspa y el polvo fino, pero se saturan rápido en hogares con animales. Un filtro obstruido reduce la succión, impide que el aire refrigere el motor y genera olor a perro mojado. Sacude el filtro cada pocos usos y, si es lavable, enjuágalo con agua fría o tibia cada dos o cuatro semanas; si es un HEPA de papel no lavable, limítate a sacudirlo. Tras el lavado, déjalo secar al aire entre 24 y 48 horas, lejos del sol: montarlo húmedo favorece los malos olores y daña el motor. Sustitúyelo cada seis o doce meses según el uso.

Vacía el depósito después de cada sesión, sin esperar a que se llene. Lávalo con agua y jabón neutro, prestando atención a los rincones donde se apelmaza la suciedad; un limpiapipas resulta muy útil. Sécalo por completo y comprueba que el cierre haga clic: un encaje a medias roba potencia.

Manguera, accesorios y almacenamiento sin errores

La pérdida de succión suele esconderse en la manguera: pelos, restos de juguetes o migas quedan atrapados en las curvas. Estírala para liberar el atasco o, si es desmontable, empújalo con una varilla larga y flexible. Un truco rápido consiste en mirar el tubo a contraluz para localizar la obstrucción. Si detectas grietas o desgarros, la cinta aislante sirve como solución temporal. Revisa también las uniones y los codos del tubo, puntos donde la suciedad se acumula sin que se note.

Lava las boquillas y los cepillos auxiliares con agua tibia y jabón suave cada dos o tres semanas, evitando productos agresivos como lejía o amoníaco, que debilitan los plásticos.

No aspires líquidos ni pelo mojado, y haz pausas si el aparato se calienta demasiado: el sobrecalentamiento acorta la vida del motor. Por último, guarda la aspiradora en un lugar seco, protegida del sol, con los accesorios ordenados y el cable sin enrollar con fuerza excesiva.

Una rutina breve que alarga años de vida

La diferencia entre una aspiradora que dura dos años y otra que supera los diez está en la constancia, no en el precio. Anota una cita mensual en el calendario para revisar rodillo y filtros, y otra trimestral para la limpieza profunda de tubo y accesorios. Cinco minutos después de cada uso y media hora al mes bastan para que el pelo de tu mascota deje de ser una amenaza.