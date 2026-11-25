Tras su reciente llegada al mercado el 24 de noviembre de 2026, la BLUETTI Elite 100 mini se posiciona como una de las estaciones de energía más competitivas e innovadoras dentro de la categoría de 1 kWh. Diseñada para responder tanto a las necesidades de aventura al aire libre como al respaldo energético en el hogar, esta unidad combina una alta densidad de almacenamiento con una estructura compacta de orientación vertical.

Diseño y Formato Vertical: Máxima Potencia en Menos Espacio

El aspecto más llamativo a primera vista es su diseño vertical compacto. Con unas dimensiones de 235 × 215.5 × 293 mm y un peso de aproximadamente 10,7 kg (23,6 lbs), la Elite 100 mini ofrece un volumen total de solo 14,8 litros. Esto representa una reducción del 11,6% en volumen en comparación con modelos anteriores como la BLUETTI AC70, lo que facilita enormemente su almacenamiento bajo un escritorio, en la encimera de la cocina o en el maletero de un vehículo lleno de equipaje.

Su formato vertical facilita el agarre y la movilidad en viajes de camping, jornadas de pesca, fotografía nocturna o emergencias domésticas.

Capacidad, Rendimiento y Durabilidad LiFePO₄

En el corazón de la BLUETTI Elite 100 mini se encuentra una batería de tecnología LiFePO₄ (fosfato de hierro y litio) con una capacidad nominal de 1004,8 Wh y una salida de potencia continua de 700 W.

Entre sus especificaciones de potencia destacan:

Modo Power Lifting: Capaz de elevar el rendimiento hasta los 1400 W para alimentar cargas resistivas complejas.

Capaz de elevar el rendimiento hasta los para alimentar cargas resistivas complejas. Potencia de Pico (Surge): Soporta picos de arranque de ≥1050 W (durante 0.5 s).

Soporta picos de arranque de (durante 0.5 s). Vida Útil Extendida: Garantiza más de 6000 ciclos de carga antes de reducir su capacidad al 80%, lo que equivale a una vida útil estimada de hasta 17 años de uso diario continuo.

Garantiza más de antes de reducir su capacidad al 80%, lo que equivale a una vida útil estimada de hasta de uso diario continuo. Seguridad Avanzada: Incorpora más de 50 capas de pruebas de seguridad y más de 20 sistemas de protección activa gestionados internamente.

En términos prácticos de autonomía, una sola carga completa permite recargar un teléfono móvil de 15 Wh aproximadamente 34.5 veces, un ordenador portátil de 60 Wh hasta 13 veces, o mantener un altavoz Bluetooth encendido durante más de 21 horas. Frente a cortes de luz, puede mantener en funcionamiento un frigorífico doméstico (1 kWh/día) durante unas 20,6 horas o un router Wi-Fi de 12 W durante 39,2 horas.

Versatilidad de Conexiones: 9 Puertos de Salida

La estación viene equipada con un panel frontal de 9 puertos de salida distribuidos para cubrir todo tipo de dispositivos:

3 tomas de corriente AC: Salida máxima combinada de 700 W (120 V, Pure Sine-Wave). 1 puerto USB-C de 140 W: Diseñado para la carga ultrarrápida de portátiles de alto rendimiento (5–15V/3A, 20V/5A, 28V/5A). 1 puerto USB-C de 65 W: Ideal para tabletas y dispositivos se. 1 toma de coche (mechero): 12 V / 10 A (hasta 120 W máx.). 2 puertos DC5521: 12 V / 5 A por puerto (hasta 8 A / 96 W en conjunto).

Métodos de Carga e Integración Solar

La flexibilidad para recuperar energía es otro de sus puntos fuertes:

Carga AC de red: Admite una entrada directa de hasta 700 W , permitiendo recargas rápidas desde cualquier enchufe de pared.

Admite una entrada directa de hasta , permitiendo recargas rápidas desde cualquier enchufe de pared. Entrada Solar / DC: Soporta paneles solares con una tensión de 12 a 60 V (10 A máx.) y una potencia de entrada de hasta 350 W . Es compatible con paneles portátiles como los BLUETTI PV100, PV200 y PV350.

Soporta paneles solares con una tensión de (10 A máx.) y una potencia de entrada de hasta . Es compatible con paneles portátiles como los BLUETTI PV100, PV200 y PV350. Carga por Alternador de Vehículo: Es compatible con el accesorio Charger 1, alcanzando hasta 349 W mientras se conduce para lograr una carga completa en tan solo 3.7 horas.

Funciones Clave: SAI/UPS de 10 ms, Luz LED y App Inteligente

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS de 10 ms): En caso de un corte en el suministro eléctrico del hogar, la estación conmuta automáticamente a batería en menos de 10 milisegundos, evitando el apagado de equipos sensibles como routers Wi-Fi, servidores domésticos, acuarios o máquinas de tratamiento de apnea del sueño (CPAP). Luz LED Integrada: Incluye una barra de iluminación frontal con tres modos: blanco cálido (hasta 11 días de duración continua), blanco frío (8 días) y modo SOS de emergencia. Control Inteligente vía App: Gracias a la conectividad doble por Bluetooth y Wi-Fi, es posible gestionar los modos de trabajo, supervisar el flujo de potencia en tiempo real y recibir alertas meteorológicas extremas a través de la aplicación oficial de BLUETTI.

Comparativa Directa: Elite 100 Mini vs. AC70

Al comparar la Elite 100 mini con el modelo AC70 de la misma marca, las diferencias principales son notables:

Característica BLUETTI AC70 BLUETTI Elite 100 mini Ventaja / Mejora Capacidad 768 Wh 1004,8 Wh 31% más capacidad energética Volumen 16,8 L 14,8 L 11.6% más compacta y vertical Vida Útil (Ciclos) 3000+ ciclos 6000+ ciclos Doble de vida útil (hasta 17 años) Tiempo de Conmutación UPS 20 ms/td> ≤ 10 ms El doble de rápida en cortes de luz Tomas AC 2 tomas 3 tomas Mayor flexibilidad de conexión Iluminación Sin luz LED Luz LED incorporada (Cálida/Fría/SOS) Respaldo de iluminación de emergencia

Contenido de la Caja

Al adquirir el equipo, el paquete incluye los siguientes elementos:

Estación de energía portátil BLUETTI Elite 100 mini .

. Cable de carga AC.

Cable de carga para toma de vehículo.

2 tornillos de puesta a tierra.

Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía.

Aplicación inteligente de BLUETTI

La aplicación inteligente de BLUETTI ofrece un control total y remoto de la estación de energía Elite 100 mini, permitiendo gestionar el rendimiento, supervisar el flujo de carga y configurar automatizaciones clave.

1. Conectividad Dual y Monitorización en Tiempo Real

Doble Conexión (Bluetooth y Wi-Fi): Permite vincular el dispositivo de manera local vía Bluetooth o de forma remota a través de Wi-Fi desde cualquier lugar.

Permite vincular el dispositivo de manera local vía Bluetooth o de forma remota a través de Wi-Fi desde cualquier lugar. Panel de Control Principal: Muestra en tiempo real el porcentaje exacto de batería (SOC), las entradas de potencia activa (paneles solares/PV y red eléctrica/Grid), las salidas en uso (DC y AC) y el tiempo estimado de carga restante.

Muestra en tiempo real el porcentaje exacto de batería (SOC), las entradas de potencia activa (paneles solares/PV y red eléctrica/Grid), las salidas en uso (DC y AC) y el tiempo estimado de carga restante. Interruptores Remotos: Facilita encender o apagar las salidas de corriente alterna (AC) y continua (DC) directamente desde el teléfono inteligente sin tocar el panel físico de la estación.

2. Modos de Trabajo y Configuración de SAI / UPS

La app permite ajustar cómo interactúa el equipo con la red eléctrica y la energía solar según las necesidades del hogar:

Standard UPS: Mantiene el equipo en modo de respaldo continuo para conmutar de inmediato ante un corte eléctrico.

Mantiene el equipo en modo de respaldo continuo para conmutar de inmediato ante un corte eléctrico. PV Priority UPS: Prioriza la carga a través de paneles solares sobre la red eléctrica tradicional para maximizar el ahorro de energía.

Prioriza la carga a través de paneles solares sobre la red eléctrica tradicional para maximizar el ahorro de energía. Time Control UPS: Permite programar los horarios de carga y descarga para aprovechar las tarifas eléctricas más económicas (horas valle).

Permite programar los horarios de carga y descarga para aprovechar las tarifas eléctricas más económicas (horas valle). Customized UPS: Permite ajustar parámetros personalizados de respaldo.

3. Estadísticas Detalladas de Energía

Gráficos e Históricos: Genera reportes visuales filtrables por día, mes, año o acumulado histórico ( To date ).

Genera reportes visuales filtrables por día, mes, año o acumulado histórico ( ). Desglose por Fuente: Mide en kilovatios-hora (kWh) la energía generada por fotovoltaica (PV), la consumida de la red (Grid), y las salidas utilizadas en DC y AC.

4. Notificaciones Preventivas y Alertas de Clima Extremo

Alerta de Clima Extremo (Extreme Weather Alert): Envía avisos a la pantalla del teléfono cuando se prevén condiciones meteorológicas adversas o tormentas, sugiriendo cargar la batería al máximo con antelación.

Envía avisos a la pantalla del teléfono cuando se prevén condiciones meteorológicas adversas o tormentas, sugiriendo cargar la batería al máximo con antelación. Notificaciones de Estado: Avisa cuando la batería se ha cargado por completo o cuando el nivel cae por debajo de umbrales críticos ( 20% , 10% y 5% ).

Avisa cuando la batería se ha cargado por completo o cuando el nivel cae por debajo de umbrales críticos ( , y ). Smart Alerts: Notificaciones inteligentes sobre el estado operativo general y protecciones activas.

5. Automatización y Mantenimiento Avanzado

Cuidado de Batería (Battery Care): Opciones para optimizar y alargar la vida útil de las celdas LiFePO₄.

Opciones para optimizar y alargar la vida útil de las celdas LiFePO₄. Encendido Remoto (Remote Wakeup) y Modo Reposo (Sleep Mode): Permite activar o poner en bajo consumo la estación a distancia.

Permite activar o poner en bajo consumo la estación a distancia. Temporizadores y Tareas Programadas (Scheduled Task / Timer Switch): Configuración de horarios automáticos para encender o apagar salidas específicas.

Conclusión

La BLUETTI Elite 100 mini logra concentrar 1004,8 Wh de capacidad en un chasis vertical notablemente reducido. Su combinación de puertos de alta velocidad (como la salida USB-C de 140 W), una longevidad superior gracias a sus 6,000 ciclos LiFePO₄ y una conmutación SAI de 10 ms la convierten en una de las mejores soluciones portátiles de su clase para viajes, trabajo en movilidad y emergencias.