Trucos para jugar al Blackjack durante la cuarentena, y ganar

El Blackjack es uno de los juegos de casino más demandados y populares, y durante el periodo de cuarentena en el que debemos permanecer en casa a causa del coronavirus, son muchos los jugadores que se animan a jugar al Blackjack online para pasar el tiempo y hacer más llevadero el periodo de aislamiento.

Si este es tu caso y nunca antes has jugado al Blackjack, te recomendamos que no trates de contar cartas como ocurre en las películas, ya que efectivamente, esto solo funciona en las películas, ya que debes ser un magnífico matemático y tener grandes conocimientos de probabilidad. Y aún así, no significa que vayas a ganar.

Este es un error en el que caen muchos jugadores principiantes, que tratan de contar cartas sin éxito, viendo como la banca siempre se lleva el gato al agua.

Por ello en este post te vamos a dar un truco para jugar al Blackjack durante la cuarentena y ganar, que no es otro que utilizar una tabla de Blackjack para así saber cuando tienes que jugar o por el contrario será mejor plantarte.



¿En qué consiste la tabla de Blackjack?

La tabla de Blackjack consiste en un gráfico en el que aparecen todas las cartas que podéis recibir tanto tú como la banca, mostrando las opciones más recomendados en función de la carta obtenida, invitando a jugar o por el contrario a plantarse. En este sitio web de Blackjack dispones de una completa e intuitiva tabla que te ayudará a entenderla mejor.

Las tablas de Blackjack por lo general se diferencian por colores, utilizando cada uno para indicar la acción que hay que realizar ante cada situación a lo largo de una partida. Lo ideal es imprimirla para tenerla siempre delante, ya que cuenta con una gran cantidad de campos que costará mucho memorizar.

De esta forma tendrás una guía que te mostrará cuál es la acción más recomendada en función de la carta que tengas, y así tener más probabilidades de ganar al crupier.

En cualquier caso, aunque es cierto que estas tablas cuentan con un elevado porcentaje de acierto, hay que dejar claro que tan sólo son una ayuda, y que en ningún caso es algo 100% seguro.

Al principio es posible que te resulte un poco complicado entenderla, pero verás como con el paso del tiempo, a medida que aprendas a utilizarla y vayas ganando práctica se convertirá en tu mejor aliado.



Plantarse o jugar, ¿cómo saber qué tenemos que hacer?

Para saber si tienes que jugar o plantarte es necesario entender la tabla de Blackjack a la perfección, ya que una vez la conoces y sabes utilizarla te resultará mucho más sencillo aumentar las ganancias y reducir las pérdidas.

Debes tener en cuenta que la tabla tiene múltiples datos que debes conocer y saber interpretar, ya que de lo contrario corres el riesgo de equivocarte y fallar con tu jugada. Esos datos te marcarán cuándo debes jugar o por el contrario plantarte.

Por ello, antes de utilizarla te recomendamos que te asegures de conocerla y saber interpretarla, ya que de lo contrario es muy posible que acabes perdiéndote y tengas dudas a la hora de actuar, lo que elevaría enormemente las posibilidades de pérdidas.

Cuando tu jugada indique una S (stand) en la tabla significará que debes plantarte, mientras que si en cambio coincide con una H (hit) tendrás que pedir otra carta más, ya que de lo contrario será la banca la que tenga más posibilidades de ganar.

La S y la H son los dos términos más indispensables y que más debes conocer, pero también hay otros como la P (Split), que indica que lo mejor es partir la mano, separando ambas cartas para recibir otras dos.

Otro valor es la DD (double down), que significa que debes doblar tu apuesta, puesto que tienes unas elevadas posibilidades de ganar.



¿Qué tabla de Blackjack utilizar?

La más recomendada y popular en el Blackjack europeo y americano es la Hit and Stand Table, a través de la cual podrás saber cómo actuar en todo momento, basándote tanto en tus propias cartas como en las del crupier.

A través de esta tabla tendrás un patrón en el que basarte que te ayudará a obtener los mejores resultados en tus partidas, indicándote si apostar, plantarte, separar cartas o por el contrario doblar tu apuesta, en función de las cartas que haya sobre la mesa.

Muy eficaz, es una de las más sencillas, lo que hace que sea fácil de memorizar, pudiendo utilizarla en caso de que juegues en un casino presencial, sin necesidad de tenerla impresa o estar mirando el teléfono móvil constantemente. Además, para utilizarla y sacarle el máximo partido no necesitarás una gran experiencia ni conocimientos sobre Blackjack, sino que bastará con tener claros los conocimientos más básicos sobre el juego.