‘Fortnite: Save the World’ no se podrá jugar en macOS desde el 23 de septiembre

‘Fortnite: Save the World’

La guerra entre Epic Games y Apple golpea duramente a Fortnite.

La desarrolladora de videojuegos afirmaron que su videojuego Fortnite: Save the World no se podrá jugar en el sistema operativo de los ordenadores de Apple, macOS, a partir del próximo 23 de septiembre.

La compañía ha afirmado que Apple está impidiendo que Fortnite: Save the World reciba nuevas actualizaciones. «Esto pone fin a nuestra capacidad de desarrollar y ofrecer» el juego para la plataforma, según la empresa.

«Nuestra próxima versión v14.20 provocará errores para los jugadores en la v13.40, lo que resultará en una experiencia muy pobre», ha indicado Epic Games en un comunicado.

«Dado que ya no podemos firmar actualizaciones y lanzar soluciones para estos problemas, a partir del 23 de septiembre de 2020, Fortnite: Save the World ya no se podrá reproducir en macOS», ha añadido.

En este sentido, la compañía ha afirmado que emitirá un reembolso para los jugadores que compraron el juego para macOS entre el 17 de septiembre de 2019 y el 17 de septiembre de 2020.

Los usuarios podrían tardar hasta el 2 de octubre en recibir el reembolso en su cuenta bancaria.

Por su parte, el título Fortnite: Battle Royale sigue estando disponible para los usuarios de Mac, aunque ya no recibe actualizaciones, debido a la disputa legal con Apple.

La disputa legal entre Epic Games y Apple comenzó cuando la desarrolladora decidió implantar un sistema de pagos directos propio, externo al de Apple -que recauda un 30 por ciento de comisión- y que, según la compañía tecnológica, viola las normas de la App Store. Esto llevó a la retirada de Fortnite de la plataforma.