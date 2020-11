Juegos online, uno de los negocios que sigue creciendo

Cada día nos encontramos con personas que juegan de manera asidua a videojuegos o juegos de azar en nuestro país. Y es que la tecnología no ha hecho más que generar mejores experiencias para los gamers (término anglosajón utilizado para los jugadores). Lo que antes era territorio solo de una pequeña parte de la población hoy llega a todas las franjas de edades, no solo por la gran variedad de juegos que existen en el mercado, sino también por su accesibilidad. Hoy en día solo requerimos de un dispositivo móvil y una conexión móvil, o a una red, para acceder a muchos de ellos.

De juegos clásicos a las últimas novedades

Entre los tipos de títulos disponibles se encuentran juegos clásicos, normalmente buscados por aquellos que llevan más años jugando, a las últimas novedades que incluyen unos gráficos bastante reales o simuladores; aplicaciones móviles como las que se encuentran en las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles, o aquellos que nos ofrecen las diferentes plataformas de juegos de azar. Y es que hasta aquellos que disfrutan de esta forma de entretenimiento de manera casual han accedido alguna vez a estas páginas que permiten jugar a juegos clásicos como las máquinas clásicas de slot o tragaperras, el póker o la ruleta, que también se han modernizado para ofrecer una nueva experiencia visual a sus usuarios.

El crecimiento del sector en los últimos años

Aunque en la actualidad la economía de nuestro país está sufriendo una recesión, lo cierto es que las empresas relacionadas con la tecnología y las telecomunicaciones como aquellas que ofrecen desarrollo de software de páginas webs o juegos online, servicios de tipo virtual, Internet y equipos de telecomunicaciones, no solo no han entrado en este proceso, sino que están obteniendo más ganancias que en otros años, con un crecimiento sin interrupción. Se calcula que durante este año más de 269 000 millones de personas jugarán a algún tipo de videojuego o juegos de azar en línea. Si lo pensamos detenidamente esto supone casi un porcentaje del 35 % de la población a nivel mundial.

¿Qué dicen los datos?

En cuanto a nuestro país, los datos indican que 17 millones de personas utilizan este tipo de entretenimiento de manera activa, lo que implica casi a más de la mitad de la población de España (un 40%), en los diferentes rangos de edades. Un jugador puede pasar unas 340 horas anuales jugando a alguno de estos juegos de promedio, incluyendo los juegos de casino online. Mientras que los individuos que han crecido con este tipo de tecnología pueden llegar a alcanzar las 500 horas anuales.

Aunque es una industria en pleno auge que sigue creciendo cada día, no debemos de olvidar que es una industria joven que aún no ha alcanzado su proceso de maduración que cada día cuenta con más empresas que se dedican a ello, lo cual no es de extrañar debido a la alta demanda que reciben. Sea como sea todo parece indicar que le espera un futuro prometedor.