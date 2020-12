La consola de KFC permite disfrutar de videojuegos y calentar el pollo frito

La reconocida marca de comida rápida KFC lanzó una innovadora consola que, además de permitir jugar a los videojuegos favoritos, tiene una opción para calentar pollo frito.

“Nunca se arriesgue a dejar que su pollo se enfríe nuevamente gracias a la cámara de pollo patentada”. ¿Cómo lo hacen? Utilizando el sistema de flujo de aire y calor natural del propio sistema de la consola.

Es decir, que ‘la energía de jugar’ es la misma que hace que tu comida esté en su punto todo el rato. “Ahora puedes concentrarte en tu juego y disfrutar de pollo caliente y crujiente entre rondas”, dicen en la web.

Con marca KFC, la consola ha sido construida y diseñada por Cooler Master.

See it for yourself. Find out more about the new #KFConsole @CoolerMaster: https://t.co/omZWuIhBG8 pic.twitter.com/6n5panSJIs

— KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020