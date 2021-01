Los internautas ‘entierran’ Adobe Flash Player con memes y dando trucos para seguir usándolo

Adobe Flash Player ha muerto. A partir de este 1 de enero de 2021 no es ya posible descargarlo de la página web oficial de la compañía, y los navegadores web como Chrome, Firefox y Edge lo eliminarán por completo.

No será posible usarlo ni siquiera activándolo manualmente, teniendo que recurrir a otros trucos.

Para empezar, tenemos que descargar Flash en nuestro PC. Aunque Adobe lo elimine de su web oficial, otras muchas webs como Uptodown y similares siguen alojando las últimas versiones del programa, y lo seguirán haciendo en el futuro.

Posteriormente, necesitamos un navegador compatible con Flash. Una opción es usar una versión antigua de Firefox o Chrome, pero ahí estaremos exponiéndonos también a introducir malware en nuestro ordenador o a sufrir otras muchas vulnerabilidades. Para activar Adobe Flash en Chrome o Firefox es posible hacerlo pulsando en el botón de candado al lado de la URL, yendo a Configuración de sitios web, y ahí activar Flash para esa web concreta.

Goodbye, Adobe Flash.

November 1996 – December 2020

It’s been fun.. pic.twitter.com/ZCK4LCLHM8 — Retiera (@Retierashia) December 31, 2020

Pale Moon o Ruffle, las mejores alternativas

Así, uno de los mejores navegadores que podemos instalar para usar Flash en 2021 es Pale Moon. Este navegador es de código abierto y está basado en Firefox, y sus creadores han afirmado que garantizarán la compatibilidad con Flash desde el 1 de enero en 2021 en adelante.

Otra opción aún más cómoda es descargar la extensión Ruffle de la página web oficial. Esta extensión es un emulador de Flash que no está disponible de manera oficial en las tiendas de los navegadores, por lo que hay que instalarla a mano desde la sección de Extensiones del navegador.

salute to adobe flash

these arent tears on my face, its just raining outside pic.twitter.com/EPC2lVp270 — MystikCyan (@MystikCyan) December 31, 2020

Ruffle está disponible tanto para Chrome como para Firefox, y tiene la ventaja de que, una vez reiniciamos el navegador, se borra del mismo, por lo que es ideal para acceder puntualmente a alguna web o servicio, aunque algo incómodo si vamos a necesitar usarlo a diario para el trabajo u otras situaciones. Además, al ser un emulador, hay algún contenido que puede no funcionar correctamente, ya que está en proceso de desarrollo todavía.

LA DESPEDIDA DE LOS FANÁTICOS

Varios usuarios han recurrido a Twitter para despedirse del famoso reproductor multimedia, compartiendo memes y jugando por última vez sus juegos favoritos.

«Adiós, Adobe Flash. Noviembre de 1996 – diciembre de 2020. Ha sido divertido», escribió un usuario.

«Saludo a Adobe Flash. No es que tenga lágrimas en la cara, es que está lloviendo», declaró otro tuitero.

«-¿Diga? Sí, 31 de diciembre al habla. -A Adobe Flash Player le quedan menos de 24 horas», reza el meme que compartió un internauta.

Adobe Flash support officially ends today. pic.twitter.com/NNLcFK2yPx — PCMag (@PCMag) December 31, 2020

«Adiós, Adobe Flash Player. Echaremos de menos tus juegos ‘stop motion’ basados en vectores», dijo un usuario.

«Cuidado, es un héroe», bromeó una revista de tecnología informática.

God Speed Flash Player

Thank you for the memories. pic.twitter.com/vlQVwy8Uia — Chilled Chaos (@ChilledChaos) December 31, 2020

«Gracias por los recuerdos», señaló un tuitero.

«Yo, emocionado por 2021, y luego recuerdo que ya no hay más Flash», escribió un internauta.

Me excited for 2021 then remembering there’s no more Flash: pic.twitter.com/lqaX6ZagfY — 🎄PickledPineapplePlatypus 🎄 (@PickledPlatypuz) December 31, 2020

Mientras tanto, algunos usuarios honraron la memoria del reproductor dibujando héroes de dibujos animados y juegos populares.

Otros internautas decidieron jugar por última vez sus juegos favoritos.