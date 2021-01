Un ruso manda 154 mensajes a Elon Musk pidiendo permiso para hacer un juego sobre SpaceX y recibe una respuesta

Ha tardado, pero al final, el hombre más rico del mundo, ha contestado.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, atendió la solicitud de uno de sus seguidores, el desarrollador independiente Lyubomir Vladimirov, quien planea hacer un juego sobre SpaceX y la colonización de Marte y empleó 154 intentos para lograr comunicarse con el magnate.

«Querido Elon. Soy un desarrollador de juegos, y estoy haciendo un juego sobre la colonización de Marte con su participación y la de SpaceX. Si crees que es genial, todo lo que necesito es ‘adelante’ para usar tu nombre y logos. Publicaré esto todos los días durante un año o hasta que obtenga un ‘sí’ o un ‘no’. 154/365», dice el mensaje.

Musk le respondió, diciendo que «puedes robar nuestro nombre y logotipos, y probablemente no te demandaremos». Vladimirov evaluó esta frase como un permiso y dijo que continuaría trabajando en el tema. Aún más, publicó un breve fragmento de la interfaz del juego.

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

«Quiero dar el 80% de las ganancias del juego a SpaceX. De esa manera, el juego no solo cumplirá el importante propósito de entretener a la gente y despertar su interés sobre Marte, sino que también ayudará a que Elon Musk y SpaceX lo logren», declaró el desarrollador.