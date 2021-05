Cómo comprobar que un casino en Internet es confiable

Para aquellos que se están familiarizando con las plataformas de juego virtual, puede resultar difícil reconocer cuáles son los casinos seguros. Y este es un punto crucial porque los usuarios invertirán mucho dinero en estos sitios. Además, se introducen datos muy sensibles relacionados con información personal y financiera. Por eso es importante que sepas cuáles son los aspectos a los que debes prestar atención al elegir un casino online. A continuación, te mostramos una breve guía de apoyo. El objetivo es que puedas realizar una evaluación que te permita pasar horas de diversión con la tranquilidad de saber que tu dinero y datos están en buenas manos. Un casino fiable debe tener:

Buena opinión de usuarios

Esmerada atención al cliente

Proveedores de calidad

Licencia oficial

Política de juego responsable

Pero no todo se reduce a este listado. Además, debes prestar atención a los métodos de pagos y cobro que el casino habilita. Estos medios son los que utilizarás para realizar depósitos y retiros de dinero de tu cuenta. Por eso es tan importante que cuenten con aval internacional, y sean reconocidos y utilizados por un gran número de usuarios. Estos métodos de pago pueden abarcar desde las tradicionales tarjetas de crédito y débito hasta monederos y tarjetas electrónicas. El número y la solidez de los medios de pago que las plataformas de juego ponen a disposición de sus usuarios son también buenos indicadores de que son casinos fiables.

Opiniones de los usuarios

Casi nada es tan importante y fidedigno como conocer la opinión de quienes ya han utilizado la plataforma. Podrás encontrar numerosos sitios web en donde los jugadores dejan sus opiniones y reseñas sobre una gran variedad de casinos. En estos sitios obtendrás información de primera mano y podrás saber cómo es la experiencia como usuario. Presta especial atención a las ventajas y desventajas que se incluyen en dichas valoraciones. Sopésalas en función de tus necesidades y expectativas. Las reseñas de los usuarios rara vez faltan a la verdad. Por ello, son una de las herramientas más valiosas de las que dispones para saber si un casino online es fiable y seguro.

A través de los comentarios que hallarás en la web y las valoraciones que los propios clientes realizan, podrás reconocer cuáles son los casinos online fiables España. Sin embargo, es muy importante que puedas vivir tu propia experiencia y comprobar por ti mismo si un casino te conviene o no. Desde ya, evita aquellos que cuentan con comentarios definitivamente nefastos. Evita también aquellos que dan cuenta de falta de cumplimiento en los pagos o robo de datos. No son muchos los casos, pero debes estar muy alerta y prestar atención a las advertencias que los antiguos usuarios han dejado para ti. ¡Abre los ojos y no caigas en estafas!

Servicio de atención al cliente

En un casino online, por muy intuitiva que resulte la interfaz, pueden surgir dudas o inconvenientes que resolver. Por ello, es tan importante que cuente con un buen servicio de atención al cliente. Este servicio debe ser accesible ininterrumpidamente y dar respuesta rápida y clara ante cualquier necesidad. Muchos de los mejores casinos online incorporan diferentes canales de atención disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana. Uno de los canales mejor valorados por los usuarios es el chat en vivo. Este servicio te permite interactuar con un representante de atención al cliente en tiempo real. Otros canales de atención al cliente que puedes encontrar son:

Número de teléfono

Correo electrónico

Sección de ayuda o preguntas frecuentes

Proveedores

Otro punto que da cuenta de si un casino es sólido y fiable tiene que ver con los proveedores de sus juegos. La calidad de los títulos que incluye en su catálogo es prueba de que los mejores desarrolladores confían en ese casino. Y eso demuestra que se enorgullecen de asociar su marca con dicho casino. Nadie quiere estar atado a un sitio con mala reputación. Por ese motivo, encontrar juegos desarrollados por los proveedores de software y juegos más prestigiosos de la industria del iGaming es una buena señal. Probablemente ya los conozcas. Pero si no, a continuación te enumeramos algunos de ellos. De esta manera, podrás reconocerlos por su nombre:

NetEnt

Microgaming

Evolution Gaming

MGA

Yggdrasil

Play N´ Go

PlayTech

Los casinos online fiables tienen una licencia oficial

La industria de los juegos de azar es una de las más reguladas a nivel mundial. Por ese motivo, está sujeta a numerosas regulaciones y normas que todas las casas de apuestas y los casinos online deben cumplir al pie de la letra. Es muy importante que antes de invertir tu dinero en alguna de estas plataformas compruebes si cuenta con licencia oficial. Esta licencia puede ser emitida por su país de origen o por algunos de los países más reconocidos por su relación con el juego y por ser sedes de los principales organismos de regulación y control. Estas licencias ya son, por sí mismas, una importante garantía de que puedes fiarte de esos casinos.

Política de juego responsable

El juego está muy relacionado con la diversión y los buenos momentos. Pero también es fácil caer en la adicción, si no se establecen ciertos límites. Por esta razón, la mayor parte de los casinos online de mayor prestigio ha desarrollado rigurosas políticas para incentivar el juego responsable. Entre sus objetivos se encuentra mantener a los menores de edad alejados del juego. Asimismo, ayudan a sus usuarios estableciendo límites máximos de apuestas y depósitos, o brindándoles la posibilidad de suspender sus cuentas por determinado tiempo. Lamentablemente, en muchos casos la adicción al juego llega a convertirse en un verdadero problema difícil de erradicar y, en ese caso, te recomendamos buscar ayuda profesional.

En conclusión

Gracias al avance de Internet y al desarrollo de las nuevas tecnologías, cada vez es más fácil jugar a nuestros juegos favoritos. Podemos acceder a ellos a través de casinos online y sin movernos de nuestro salón. Pero antes de depositar dinero en alguna de esas plataformas, es conveniente cerciorarse de que se trata de un sitio seguro que ponga al resguardo nuestros datos y nuestro dinero. Afortunadamente, existen varios factores que pueden ayudarte a evaluar la fiabilidad de un casino online. Toma nota de los aspectos que hemos enumerado en esta guía. Tras ello, evalúa, compara y, una vez que estés seguro de tu elección, regístrate y disponte a pasar un buen rato de diversión segura.