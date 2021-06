El videojuego ‘Knockout City’ se podrá jugar gratuitamente y en multijugador

Aumenta la oferta de juegos gratuitos para disfrutar en diversas plataformas.

Electronic Arts (EA) se ha sumado a la tendencia y anunció que los usuarios pueden jugar a su nuevo videojuego Knockout City de manera gratuita hasta que alcancen el nivel 25, después de haber lanzado el título de manera gratuita hasta el 30 de mayo.

El videojuego es un título multijugador de deporte centrado en el balón prisionero y ya se puede jugar de manera ‘online’ en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y Nintendo Switch.

La desarrolladora de videojuegos había lanzado Knockout City el 21 mayo de manera gratuita hasta el 31 de del mismo mes, momento en el que pasaba a costar 19,99 euros en las distintas plataformas.

Sin embargo, la página oficial del videojuego en Twitter ha anunciado que los jugadores ya pueden probar Knockout City de forma gratuita hasta alcanzar el ‘Street Rank’ 25.

Knockout City está desarrollado por Velan Studios y publicado por EA, y su premisa es formar equipos con amigos para enfrentarse a otros jugadores en partidos de balón prisionero extremo.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021