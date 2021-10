Los lanzamientos más esperados de la industria de juego en el 2021

Aunque en el transcurso del año hemos presenciado la llegada al mercado de grandes títulos como Hitman 3, It Takes Two o Little Nightmares II, aún son muchas las sorpresas que guarda el 2021 para los fanáticos de los videojuegos.

Independientemente de si eres usuario de consola (PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch) u ordenador, este año se presentarán grandes novedades, ampliamente esperadas por los fanáticos en todas las plataformas. A continuación, te presentamos algunos de los títulos que generan mayor expectativa y que se esperan sean memorables en el 2021.

Para PS4 y PS5

Los próximos meses serán de gran movimiento para las consolas de Sony. Aunque ya hemos visto el lanzamiento de títulos como Oddworld: Soulstorm, Returnal y Outriders, se vienen muchos más grandes juegos este año.

Uno de los más esperados es el de Resident Evil Village, famoso videojuego de la distribuidora Capcom, en donde se continuará la aventura vista en Resident Evil 7, con muchos elementos de terror y acción. Otro de los títulos que genera grandes expectativas es el de God of War: Ragnarok, si bien aún no tiene establecida una fecha de estreno, se espera que su lanzamiento se realice en 2021.

Otros juegos que serán lanzados durante el año incluyen: en mayo Mass Effect Legendary Edition y Knockout City; en junio, Final Fantasy VII Remake Integrade (PS5) y Guilty Gear Strive. Y aunque aún no tienen fecha confirmada, se espera la llegada de Final Fantasy XVI, Horizon, Forbidden West y Abandoned.

Para Xbox One y Xbox series X

Los usuarios de Microsoft verán algunos títulos compartidos con otras consolas y ordenadores, tales como Resident Evil Village y Outriders. Para el mes de mayo saldrán juegos como Biomutant y Hood: Outlaws & Legends. Otros lanzamientos que se esperan en el transcurso del año incluyen a Back 4 Blood, Far Cry 6, Fable, Microsoft Flight Simulator, Perfect Dark y Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine.

Para Nintendo Switch

Las consolas de Nintendo son unas de las que más juegos exclusivos poseen. A la salida de la mejora de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, le sigue el ansiado lanzamiento de New Pokémon Snap el 30 de abril. En julio, veremos la versión en HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Durante el año se esperan otros juegos como Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente, LEGO Star Wars: Skywalker Saga y The Lord of the Rings: Gollum, si bien estos aún no tienen una fecha definida.

Para la industria de casinos y juegos de azar

El sector de los juegos de azar posee una gran importancia dentro de la industria. En el 2021, se espera que los ingresos de este sector superen el billón de dólares a nivel global. Aunque los casinos no se caracterizan por realizar grandes lanzamientos, como sucede en el resto de la industria, sí que viven en un constante proceso de desarrollo, generando continuamente contenido nuevo para juegos como máquinas tragaperras, loterías, juegos de mesa, y muchos otros.

En algunos casinos online se encuentran las novedades más recientes de la industria, a menudo acompañados de promociones y bonos de entrada para jugadores nuevos.

De otro lado, se anticipa un crecimiento en el acceso a través de dispositivos móviles, la inclusión de criptomonedas como método de pago y el crecimiento de juegos competitivos, como el Póker.

Para ordenador

Los usuarios de ordenador cuentan con una gran ventaja pues su oferta de juegos recoge algunos de los mejores títulos vistos en otras consolas. Algunos de los juegos más llamativos y que se espera sean lanzados en el transcurso del año incluyen a Guilty Gear Strive, Grounded, Deathloop, Forspoken.

Otros títulos que preparan su salida al mercado, pero que todavía no cuentan con fecha de oficial son Age of Empires IV, Halo Infinite, Shadow Warriors 3, S.T.A.L.K.E.R. 2 y Forza Motorsport.

En resumen, el 2021 promete ser un año de títulos interesantes, grandes sorpresas y juegos memorables. Independientemente de cuál sea tu método de diversión favorito, seguramente encontrarás un juego de tu agrado. Al final, lo que realmente importa es disfrutar del entretenimiento sano y divertido brindado por la industria de los juegos.