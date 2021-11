La versión definitiva de eFootball 2022, en pausa hasta la primavera

La versión definitiva de eFootball 2022 tendrá que esperar.

Konami frena la llegada de la versión definitiva (1.0.0) de su videojuego de fútbol eFootball 2022, el título sucesor de la saga Pro Evolution Soccer (PES), así como de su versión para móviles, que en ambos casos no llegarán hasta primavera de 2022.

eFootball 2022 ya está disponible de forma gratuita desde el 30 de septiembre en PC y consolas, en un formato nuevo para la saga, gratuito y con actualizaciones que irán añadiendo contenido adicional.

El estudio de videojuegos japonés planeaba lanzar la actualización definitiva 1.0.0 del juego el 11 de noviembre, junto con su versión para móviles iOS y Android, pero ha anunciado a través de Twitter que estos planes se posponen hasta primavera de 2022.

«Estamos trabajando lo más duro posible para ofrecer una experiencia que nuestros jugadores esperan y merecen para la primavera de 2022», ha asegurado Konami, que ha pedido disculpas y ha agradecido su paciencia a los jugadores.

Tras esta decisión, Konami ha anunciado que cancelará y reembolsará de manera automática los pedidos anticipados del paquete de jugador premium de eFootball 2022, que incluía elementos que solo se pueden usar en el juego después de la actualización de la versión 1.0.0.

No obstante, eFootball 2022 ha recibido este viernes nuevo contenido con el lanzamiento de la versión 0.9.1 para PC y consolas, que parchea varias incidencias de las versiones anteriores.

An important update from the development team.

More info – https://t.co/qrBs8wdhvX pic.twitter.com/7oTVvMv2xS

— eFootball (@play_eFootball) November 5, 2021