Los 13 videojuegos que se disputarán el premio a ‘Mejor Juego del Año 2021’ en diciembre

Los 13 videojuegos finalistas de la 8ª Edición de los Premios PlayStation Talents, que se disputarán el premio a Mejor Juego del Año 2021 en el diciembre, fueron anunciados por Sony Interactive Entertainment España (SIE España).

The Occultist, de Pentakill Studios; The Silent Swan, de Studio Circenses; Dead Bird, de Baker Pix; Neon Blood, de ChaoticBrain Studios; Dark Life Excalibur, de ZERO studios; Little Greatness, de Moon Cheese Studio; Spatium Inter Nos, de Space Onion Games; Azra, de Team Panda; Shadow of Babel, de Pemperor Games; SteelBound, de Ishtar Studios; Melodia, de The Warehouse Games; WARRIOR SPIRIT, del estudio MAYKEYS; y Hyperstacks, de Squirrel Bytes, son los 13 juegos finalistas de los Premios PlayStation Talents.