Arranca el Madrid in Game Summit, el encuentro que reúne a los profesionales de la industria del videojuego

La primera edición del Madrid In Game Summit arranca hoy en el Campus del Videojuego de Madrid con gran variedad de actividades como el congreso divulgativo, organizado por el Clúster del Videojuego de Madrid; el Pitch y Meet to Match de Games from Spain, impulsado por el ICEX España Exportación e Inversiones; el Guerrilla Game Festival y el I Congreso Español de Videojuegos.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís y el delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, han visitado los tres pabellones destinados al Madrid in Game Summit. Allí, han podido conocer cómo se están desarrollando las diferentes iniciativas de este encuentro profesional junto a los estudios de desarrollo de videojuegos, inversores, universidades, investigadores y expertos que participan en él.

Como ha señalado la vicealcaldesa, “el Campus del Videojuego ya es una realidad. En este lugar, todo aquel que esté creando en la industria del videojuego va a encontrar aquí un sitio que permite que la imaginación tenga su eco y que el talento encuentre su camino. Sin lugar a duda, este es uno de los grandes proyectos de Madrid y supone un punto de inflexión en la ciudad.”

Madrid in Game Summit también ha contado en su apertura con Pedro Antonio Gonzalez Calero, Presidente de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego; José María Moreno, Director General de AEVI; Pablo Conde, Director de Moda, Hábitat e Industrias Culturales de ICEX España Exportación e Inversiones y Adriana Moscoso del Prado Hernández – Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación

Madrid In Game Summit – Programa Completo

Sobre Madrid in Game Summit

Madrid in Game Summit es el punto de encuentro de los profesionales del videojuego en el cual se desarrollan charlas, conferencias, congresos, encuentros con inversores, mesas redondas y otras muchas actividades enfocadas a la industria del videojuego.

El Campus del videojuego de Madrid in Game alberga estar jornadas que tienen como firme objetivo dar visibilidad al sector, atraer la inversión y potenciar el talento local.

Madrid In Game

Madrid In Game surge como una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y acompaña a las diferentes actividades centradas en promover la industria del videojuego y la gamificación en la capital para convertirla, así, en referente mundial del sector.

Madrid entra en el juego para seguir potenciando la capacidad innovadora de la ciudad, de sus profesionales y ciudadanos a través de dos pilares estratégicos: el Clúster del Videojuego, que une a todo el ecosistema de empresas y centros de formación del sector, y el Campus del Videojuego, que cuenta con una incubadora-aceleradora de proyectos, un centro de alto rendimiento de Esports y un pabellón de experiencias donde se ubicará el Museo del Videojuego.