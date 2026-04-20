Resident Evil Requiem – Análisis / El terror biológico más ambicioso

La espera ha terminado y el pavor ha mutado en una forma que no creíamos posible. Resident Evil Requiem llega a nuestras manos como la entrega más ambiciosa de la franquicia hasta la fecha, desarrollada por la siempre vanguardista Capcom y distribuida en España por nuestros amigos de Plaion. No estamos ante un simple capítulo más; nos encontramos frente a una obra que intenta amalgamar el terror claustrofóbico de las raíces de la saga con la escala épica de sus entregas más modernas.

Tras sobrevivir a sus pasillos infectados, podemos confirmaros que este título es un testamento de cómo el horror puede evolucionar sin perder su esencia más rancia y aterradora. Prepárate, porque Resident Evil Requiem no solo busca asustarte, busca que sientas que cada paso que das en su mundo corrupto podría ser, literalmente, el último. Y mezcla lo mejor de lo clásico y lo mejor de lo moderno de la icónica saga.

Como protagonistas tendremos al archiconocido Leon S. Kennedy y a Grace Ashcroft, hija de un personaje de la saga. Todo ello aderezado con un villano nuevo, Gideon, un doctor mutado con el Virus T. A través de la perspectiva de Grace y de Leon vamos a ir entramando una historia que se va a ir juntando y separando en varias ocasiones. Y que divide claramente el terror y los tiros según cada personaje.

Resident Evil Requiem apuesta por 2 caras de la misma moneda

La jugabilidad de Resident Evil Requiem es un prodigio de equilibrio que hemos disfrutado con una mezcla de sudor frío y adrenalina. Capcom ha escuchado a la comunidad, refinando el sistema de cámara al hombro para que se sienta más orgánico y menos restrictivo. Cuando juguemos con Leon y Grace podremos hacer uso de la gran novedad de Requiem: El sistema de .Defensa Dinámica.

Esta nueva mecánica de Resident Evil Requiem nos permite utilizar elementos del escenario de forma improvisada para repeler enemigos. Ya no solo se trata de disparar o huir; ahora podemos atrancar puertas con muebles en tiempo real o usar luces ambientales para cegar a criaturas sensibles a la fotofobia. Esta interactividad hace que el entorno deje de ser un simple decorado para convertirse en nuestra única herramienta de supervivencia. Incluso podremos lanzar objetos contra ellos.

Resident Evil Requiem recupera la gestión de recursos como un puzle mental constante. El inventario por cuadrículas regresa con una vuelta de tuerca: la «Contaminación de Objetos». Algunos recursos encontrados en zonas altamente biopeligrosas pueden infectar el resto de tu equipo si no se tratan con kits de descontaminación específicos. Esta mecánica añade una capa de toma de decisiones angustiosa.

El Regreso del Inventario Estratégico

¿Recoges esa munición vital sabiendo que puede inutilizar tus hierbas curativas si no actúas rápido? Se agradece este cambio en Resident Evil Requiem que da aire fresco a una franquicia en muy buena forma. Este es el aporte más fresco al género en años, ya que obliga al jugador a planificar sus rutas de incursión con una precisión casi quirúrgica, convirtiendo el saqueo en una actividad de alto riesgo que recompensa la inteligencia sobre la fuerza bruta.

Un punto que es relevante y que merece una mención especial es la introducción de las costumbres de los zombies. A diferencia de entregas anteriores donde los enemigos actuaban de forma automática, en Resident Evil Requiem los infectados conservan tareas como cuando estaban vivos. Esto hace que sigan cortando, usando utensilios y llevando el recorrido que normalmente hacían en vida.

Visualmente, el motor RE Engine alcanza su cénit en Resident Evil Requiem. La dirección artística apuesta por una decadencia barroca, donde la sangre, el metal oxidado y la carne mutada se entrelazan con un detalle que roza lo obsceno. Este Resident Evil Requiem es el más gore de la saga, y mira que hemos visto cosas. Pero aquí el asco y la sangre alcanzan un nivel muy alto.

Gráficamente de lo mejor de la generación

La iluminación de Resident Evil Requiem es, sencillamente, la mejor que nosotros hemos visto en la generación actual; las sombras no son solo oscuridad, son entidades densas que ocultan peligros reales gracias al trazado de rayos de última generación. Y los modelados de los personajes, fotorrealistas nos ponen los pelos de punta. Realmente Capcom ha hecho un trabajo increíble.

Mención aparte merece el sonido. Sin duda las melodías ponen los pelos de punta y los efectos sonoros son elementales para sentir el terror. Escuchar como el enemigo en cuestión camina por el techo y los jump-scares se sienten muy fuerte. El doblaje al castellano es realmente genial. Recomendamos jugar este Resident Evil Requiem con cascos. Hay un antes y un después en hacerlo, créenos.

Resident Evil Requiem es el juego que la saga necesitaba para reafirmar su trono. Es una experiencia que nos ha mantenido al borde del asiento durante sus más de veinte horas de duración, castigando nuestros errores pero recompensando nuestra perseverancia de una manera sumamente gratificante. Requiem viene a poner la guinda a un pastel que empezó con el 7 y que cierra una nueva trilogía a la altura de los originales y del 4. Un GOTY de calle.