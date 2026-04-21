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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Análisis – Un brutal RPG de Monster Hunter

Monster Hunter Stories 3
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Por fin tenemos con nosotros el nuevo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y ha aterrizado con la fuerza de un meteorito, demostrando que título ya no es solo un «spin-off» simpático, sino un pilar fundamental de la franquicia. Como siempre, ha sido desarrollado por la inmensa Capcom y distribuido por nuestros fieles amigos de Plaion.

Ya pudimos jugar a la demo desde hace unas semanas y vimos que este RPG por turnos llega con  bastantes mejoras pero con mucha continuidad para no perdernos en el piedra-papel-tijera de su mecánica base. Para nosotros es un título muy entretenido, sin duda el mejor de la serie e ideal para los que quieran jugar a algo chill pero con mucha chicha.

El juego nos lleva a 200 años después de la Guerra de la brecha, contada en Monster Hunter Stories y que podéis jugar en la remasterización lanzada hace algunos meses. Esta guerra dejó dos reinos divididos, Azura y Vermeil. Nosotros encarnamos a la princesa de Azuria en Monster Hunter Stories 3, que tras el nacimiento de dos Rathalos gemelos de un solo huevo y la Invasión de los Cristales, verá como debe salvar al mundo y retomar relaciones.

Monster Hunter Stories 3: elige bien a tu monstie

La base jugable de Monster Hunter Stories 3 mantiene el icónico sistema de combate táctico basado en el triángulo de ataques (Potencia, Velocidad y Técnica), pero lo eleva a un nuevo estrato de profundidad. Se nota la mejora en la mecánica y la imprevisibilidad, ya que la IA de los enemigos es significativamente más inteligente; los monstruos ya no siguen patrones rígidos, sino que reaccionan a nuestras tácticas y estados alterados.

La gran novedad es el indicador de «Alma Wyvern», una barra que, al reducirla mediante golpes precisos, permite fatigar al oponente y desencadenar el devastador Sincrofrenesí. Esta mecánica nos obliga a pensar cada turno con cuidado, convirtiendo los combates contra monstruos «feroces» en auténticas partidas de ajedrez donde el error se paga caro. Y con el sincrofrenesí haremos mucho daño a los enemigos de Monster Hunter Stories 3.

Este Monster Hunter Stories 3 cambia ciertos enfoques. Ya no solo se trata de recolectar huevos y acumular criaturas en el establo; ahora nosotros debemos liberar monstruos en zonas específicas para aumentar el Rango de Ecosistema. Esta acción no solo limpia la región de especies invasoras, sino que permite que nazcan ejemplares con mutaciones elementales únicas, como un Rathalos de agua o una Rathian de hielo. Esto es único en la saga.

Restauración de Hábitats y Genética Avanzada

El rito de canalización también ha sido refinado: ahora podemos extraer genes sin sacrificar a nuestro compañero, lo que nos ha permitido experimentar con combinaciones genéticas loquísimas sin el miedo de perder a nuestro Monstie favorito. Esto era un “lastre” en las entregas anteriores y en Monster Hunter Stories 3, al decidir hacerlo así, es una auténtica ventaja y mejora.

Un aspecto relevante es la ambición narrativa y estructural. Monster Hunter Stories 3 nos presenta un conflicto épico entre dos reinos, Azuria y Vermeil, alejándose del tono algo infantil de las entregas anteriores para abrazar una historia con tintes más serios y cinematográficos. El diseño de niveles ha pasado de pasillos conectados a zonas mucho más abiertas y verticales, donde las habilidades de montura (vuelo, nado, escalada) son esenciales.

Podremos usar estas habilidades en Monster Hunter Stories 3 para descubrir secretos. La integración de los compañeros Rangers, cada uno con su propia historia secundaria, añade un peso emocional que nos ha mantenido enganchados durante todas las horas de juego. Que pueden llegar a ser más de 50 pero que si te encanta explorar, buscar huevos y mezclar Monsties, puede convertirse en infinito.

Un Mundo Vivo que Supera a sus Predecesores

Gráficamente, el juego es un auténtico espectáculo, especialmente en sus versiones de nueva generación y Switch 2. Capcom ha optado por un estilo cel-shaded evolucionado que mezcla el fotorrealismo en los entornos con un diseño de personajes vibrante y expresivo. La iluminación y las texturas son excelentes. También el sonido que siempre aporta mucho con sus melodías reconocibles y su doblaje genial al inglés- Además está traducido al castellano por texto.

Tenemos que encumbrar a Monster Hunter Stores 3 al olimpo de los RPG. Sin duda es el mejor de la saga y muy imprescindible si eres cazador. Y uno de los candidatos al GOTY de este 2026. Pero lo que más nos ha gustado es el tono adulto, los cambios y mejoras en la IA con los ataques enemigos y sobre todo la interacción con nuestro Monstie y la creación de locuras genéticas maravillosas. Es uno de nuestros juegos TOP de este año y lo recomendamos 100%.

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Autor

Nacho Pérez

Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en radio y prensa digital. Amante de los videojuegos y el deporte, escribo sobre los temas que más me apasionan, pues me gusta transmitir mi opinión y mis impresiones al respecto de los temas que me interesan. Analizo juegos, juegos de mesa, cómics y lo que caiga en mis manos, me encantan las chirigotas y estar en constante aprendizaje.

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