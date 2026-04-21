Pokémon Rojo Fuego llega a Nintendo Switch – análisis del clásico

Pokémon Rojo Fuego es el regreso al nostálgico Kanto en pleno 2026. Este año celebramos el trigésimo aniversario de la franquicia. Game Freak, junto a Nintendo, ha decidido que la mejor manera de soplar las velas es trayendo de vuelta Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Esta vez, para las consolas de última generación de Nintendo.

EL PESO DEL LEGADO Y LA IMPORTANCIA DE ROJO FUEGO EN LA SAGA

Para entender la magnitud de este lanzamiento el 27 de febrero de 2026, tenemos que hacer un poco de memoria. En 1996, Rojo y Verde (y posteriormente Azul) cimentaron un fenómeno cultural. En 2004, con Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja para Game Boy Advance, fue cuando demostraron que podían mirar hacia atrás sin dejar de avanzar. Aquel remake actualizó gráficos, estandarizó mecánicas, y corrigió los incontables bugs de la primera generación. Además, nos regaló uno de los mejores post-games de la franquicia: las Islas Sete.

Lanzar Pokémon Rojo Fuego en Switch en 2026 es, por tanto, una declaración de intenciones. Mientras que la novena y décima generación han apostado por mundos abiertos y narrativas disruptivas, este título nos recuerda por qué nos enamoramos de Pokémon. Es la esencia pura del RPG de captura: un mapa interconectado con un diseño de niveles brillante. Un progreso basado en medallas y conquista de gimnasios, y la eterna lucha entre el bien y el mal personalizada en el Team Rocket.

MECÁNICAS Y CONECTIVIDAD DEL JUEGO

Para las nuevas generaciones que aterricen en Kanto tras haber jugado a Escarlata y Púrpura o Leyendas Pokémon: Arceus, el choque será brutal. En Pokémon Rojo Fuego no hay mundo abierto, no hay puntos de experiencia compartidos con todo el equipo, y los combates son metódicos. Tampoco existe la división físico/especial de los ataques que se introdujo en la cuarta generación. De tu conocimiento depende recordar que todos los ataques de tipo Fuego son especiales y todos los de tipo Fantasma son físicos.

A pesar de que los años no perdonan y de que volver a Kanto se siente, como una experiencia bastante más tosca. Sobretodo si la comparamos con las comodidades de las entregas contemporáneas, es innegable que la chispa sigue intacta. En Pokémon Rojo Fuego podemos disfrutar de nuevo de esos gráficos en 2D, en el reencuentro con el Profesor Oak, Brock o Misty. Incluso esa dificultad cruda, real y casi masoquista de cazar un Pokémon shiny a la antigua usanza , sin amuletos ni facilidades.

EVENTOS IMPORTANTES EN POKÉMON ROJO FUEGO

Una vez nos coronamos como campeones en la Liga Pokémon, el juego nos da disponibilidad inmediata a los tickets de evento. Gracias a esto, podemos usar el Misti-Ticket para ir a por Ho-Oh y Lugia, o tirar del Ori-Ticket para enfrentarnos a Deoxys. El mero hecho de poder capturar a este último de manera 100% legal. La buena noticia es la compatibilidad confirmada con Pokémon HOME. Es un detalle vital para los coleccionistas y justifica, en gran parte, la compra del título como juego independiente en lugar de usar otras alternativas.

En definitiva, Si naciste en los 80 o 90, Pokémon Rojo Fuego es una máquina del tiempo directa a tus recreos del colegio. Reencontrarte con tu primer inicial y recuperar esa memoria, casi muscular, para combatir junto a él es una sensación única.

Si eres un jugador nuevo, es una lección de historia imprescindible para entender el fenómeno mundial que representó y que mantiene a día de hoy, Pokémon. Aunque también somos conscientes de que, para las generaciones acostumbradas a la jugabilidad moderna de Pokémon, puede ser un choque muy fuerte. Se trata exactamente el mismo cartucho que soplábamos en nuestra Game Boy Advance, pero en esta ocasión, empaquetado digitalmente.