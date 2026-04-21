Pragmata Análisis – Una de las grandes sorpresas de este 2026

Pragmata se presenta como una aventura de acción y misterio desarrollada por la gigante japonesa Capcom, desplegando una ambición técnica desbordante que justifica cada año de su desarrollo. Este juego, que viene de la mano de Plaion ha sido muy enigmático y ahora tenemos el resultado. Tras acompañar al protagonista blindado y a la pequeña Diana por parajes lunares desolados debemos decir que estamos muy sorprendidos para bien.
El guion de Pragmata destaca por su capacidad para generar profundas preguntas existenciales a través de una narrativa visualmente poderosa y fragmentada. La trama nos sumerge en una huida desesperada, explorando la compleja relación entre la inteligencia artificial y el concepto de alma humana. Somos un astronauta que tras un accidente en la Luna se verá ayudado por Diana, una Pragmata que nos salva la vida y nos acompañará en la aventura en nuestra espalda.
La jugabilidad de Pragmata se siente como una evolución natural de la acción en tercera persona, pero con un enfoque táctico muy marcado. Nosotros hemos experimentado un sistema de combate donde el uso de herramientas tecnológicas avanzadas es vital para frenar a las entidades mecánicas que custodian la civilización. Lo que hace único a Pragmata es la interacción mecánica con Diana; ella no es solo un motor narrativo, sino una pieza clave.
Pragmata es una gran sorpresa
Y es que a lo largo de la base la IA se volverá contra nosotros catalogándonos de amenaza. El gunplay del juego es muy bueno pero lo que hace diferente a Pragmata es el uso del Hackeo. Con Diana podremos hacer patrones de movimiento que son minijuegos para llegar de un punto a otro pasando por diversas casillas. Con eso quitaremos el escudo a los enemigos y podremos hacerles más daño.
Pero no se siente como ortopédico ni corta de golpe el ritmo, al contrario, Pragmata integra muy bien esta mecánica haciéndola parte del juego. Es cierto que en algunos jefes finales o enemigos nuevos que no sepamos como van, puede ser complicado, sin embargo, tras jugar unos cuantos minutos nos acostumbramos. Sin duda es el gran acierto del juego. También su enfoque Roguelike donde tras cada muerte volveremos a la base a mejorar equipamiento.
También nos ha encantado la mecánica de manipulación de la materia y alteración del entorno gravitatorio. En Pragmata, nosotros podemos desplegar campos de fuerza cinéticos y utilizar fluidos inteligentes que alteran las físicas de los objetos cercanos para crear plataformas improvisadas. Esta mecánica genera una libertad de exploración vertical que nosotros no habíamos visto antes con tal nivel de pulido técnico.
Diana es una hacker nata
Pragmata es una de las obras más valientes que nos ha entregado la industria nipona en la última década. Logra equilibrar un sentido de la maravilla casi infantil con una trama de ciencia ficción dura que nos ha dejado pensando mucho tiempo. Hemos vibrado con cada salto espacial y hemos sentido una conexión emocional real con Diana. Es un juego que respeta el tiempo del usuario, ofreciendo un desafío impecable dentro de Pragmata.
Y es que es indispensable la interacción entre los protagonistas, ya que define el ritmo emocional de la aventura, alejándose de los escoltas tradicionales para crear una simbiosis real. En Pragmata, proteger a Diana no es una carga, sino una necesidad mecánica que recompensa al jugador con nuevas rutas y secretos. Y al final acaba habiendo un sentido paternofiliar que nos ha reblandecido.
La exploración de los entornos lunares nos ha permitido descubrir un diseño de niveles intrincado, lleno de atajos y zonas ocultas. En Pragmata, la verticalidad no es un adorno, sino una herramienta para flanquear enemigos o evitar trampas ambientales. El sistema de progresión de adaptar el equipo a tu modo de juego eligiendo qué quieres potenciar frente a otras cosas. Y eso hace que juegues a tu manera, y nos ha encantado.
Gráficamente es impresionante
En cuanto a la parte gráfica. Pragmata es un escándalo técnico que utiliza el motor RE Engine para mostrar mundos hiperdetallados con una fidelidad asombrosa. Escenarios y paisajes increíbles y un modelado de personajes y enemigos que nos deja con la boca abierta. También su parte sonora con sus diseño de sonido, BSO y un doblaje al castellano que no le envidia a ninguna superproducción de Hollywood.
Pragmata marca el inicio de una nueva franquicia legendaria que definirá los estándares del futuro del entretenimiento digital. El juego nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos mientras disfrutamos de una jugabilidad pulida al extremo. 2 protagonistas que entran directos al corazón y una historia increíble hacen de este juego un nuevo título insignia de Capcom y de Plaion.