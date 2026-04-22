El Bosque de los Espíritus reseña – Nuestro gato es el guía

El Bosque de los Espíritus es uno de los títulos más llamativos y curiosos de la temporada. Traído a las estanterías españolas de la mano de Devir en marzo de 2026.

Cuando cae la noche, las luces bailan entre los árboles centenarios. En el centro del bosque, los espíritus se reúnen alrededor de un estanque, envuelto en leyendas y secretos. Mientras esto ocurre, diferentes espíritus del bosque campan a sus anchas y hacen de las suyas.

Se trata de un juego de 1 a 4 jugadores, con modo solitario y partidas de aproximadamente 45 minutos. Diseñado originalmente por Reed Ambrose y publicado en su día por CGE, El Bosque de los Espíritus nos propone una idea es sencilla. El bosque está lleno de luces fantásticas y mágicas, y el juego nos invita a seguirlas adentrándonos en la noche para encontrar a nuestro gato.

COMPONENTES Y TEMÁTICA

Lo primero que salta a la vista al abrir la caja es el cuidado apartado visual y ambientación tan trabajada. En El Bosque de los Espíritus, nuestra zona de juego inicial no es un paisaje ni un bosque frondoso, sino la figura de nuestro gato. A partir de este punto, iremos construyendo nuestro entorno con losetas de árboles y de luces mágicas, también conocidas como «espíritus».

El juego tiene bastante material, incluyendo un total de 160 losetas, divididas matemáticamente en 40 de cada tipo de espíritu. Cada uno con su temática y personalidad. Calabazas, son luces con forma de calabazas, inspiradas en los clásicos Jack-o’-lanterns. Suelen ser entes muy traviesos y disfrutan desatando el caos absoluto por el bosque. Por otro lado, Brujas, estas pequeñas luces misteriosas están interesadas casi en exclusiva en los gatos.

Como tercer espíritu, tenemos los Corazones, conocidas en el folclore como linternas de fraile. Son luces místicas a las que les encanta el bosque, y sienten devoción por sus árboles. Y, por último, Orbes, las criaturas más sociables y juguetonas del lugar. Les encanta formar largas cadenas brillantes a lo largo de los senderos.

MECÁNICAS

La estructura de la partida se divide en tres rondas completas, y en cada una, el tamaño de nuestra cuadrícula máxima permitida aumenta. Empezamos en la primera ronda encajonados en un área de 4×4, pasamos a un 5×5 en la segunda ronda, y terminamos por todo lo alto con un área de 6×6 en la tercera.

En un turno básico, el jugador activo toma una loseta de espíritu, de los ocho espacios disponibles alrededor del tablero central, El Estanque. Debes elegir una de las dos formas que tienes y robar losetas de árbol de la reserva para replicar la forma robada. Una vez conseguida, debes añadir el bloque entero a tu bosque. La única restricción es que tienes que colocar al menos 1 de las losetas de la forma nueva, adyacente a otra que ya estuviera en tu bosque.

¿Y qué pasa con el gato? La ficha de gato tiene dos posiciones “preparado” o “oculto”, y cuenta con dos acciones disponibles. Si tu gato está preparado, puedes ocultarlo antes de elegir espíritu y usarlo para descartar los espíritus disponibles. Así podrás disponer de 8 nuevos. También podrás elegir cualquier forma del estanque, si usas el gato después de elegir espíritu. Tras una de estas dos acciones, el gato pasa a estar oculto.

FINAL DE RONDA

Al final de la ronda, sumamos los puntos. Quitamos todas las losetas de árboles y las mandamos a la reserva. Las losetas de espíritus, se quedan dónde estaban al finalizar la ronda anterior. El Bosque de los Espíritus nos permite mover a nuestro gato a cualquier otra loseta de árbol de nuestra cuadrícula para reposicionarnos estratégicamente. Esto significa que, en las rondas dos y tres, vamos a tener que apañárnoslas para encajar las nuevas formas geométricas. Sin olvidarnos de que el bosque que ya está habitado y salpicado por espíritus de las rondas anteriores.

La rejugabilidad está más que garantizada gracias a las cartas de objetivo. Hay cinco mazos distintos (uno para cada tipo de espíritu y uno exclusivo para los árboles). En cada partida se roba una carta de cada mazo para definir nuestros objetivos. Además, nos da pereza sumar las puntuaciones manualmente, existe una aplicación oficial llamada «Wispwood Scoring App» disponible en Google Play y la App Store para móviles y tablets. Todo un acierto.

En definitiva, El Bosque de los Espíritus entra por los ojos, con un arte precioso y una temática adictiva. Pero, además, esconde un desafío de optimización y visión espacial mucho más profundo de lo que aparenta.