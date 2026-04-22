Dungeons and Dragons: Héroes de las Tierras Fronterizas – ¿Realmente vale la pena?

Acaba de llegar el set definitivo de Dungeons and Dragons: Héroes de las Tierras Fronterizas para los principiantes, Una caja con todo lo necesario para comenzar sin mayor lío y con una ayuda paso a paso. Este título aterriza con una promesa muy alta: ser el puente definitivo hacia la actualización de reglas de 2024. Wizards ha hecho un gran trabajo para acercar el maravilloso juego de D&D a todos los públicos.

Al abrir la caja de este D&D, la primera impresión es inmejorable; el despliegue físico es, sencillamente, espectacular. Tenemos mapas de gran formato, cartas de referencia, fichas de cartón para aburrir y un arte que te entra por los ojos desde el primer segundo. Esto hace que te den ganas de, allí mismo, ponerte a armar todo y comenzar a jugar. Este juego está pensado para de 3 a 5 personas con un Dungeon Master al que se irá guiando en todo momento.

Las aventuras que incluye Dungeons and Dragons: Héroes de las Tierras Fronterizas tienen destellos de auténtica brillantez que nos han sorprendido gratamente. La idea de dividir la campaña en tres libretos diferentes para que varios jugadores puedan turnarse en el papel de Dungeon Master es una propuesta valiente y muy necesaria. Es una forma fantástica de quitarle el miedo al puesto de narrador y democratizar la experiencia de juego.

Iníciate en Dungeons And Dragons

El sistema de exploración, basado en señalar un punto en el mapa y dejar que los jugadores decidan su destino, recupera esa sensación de libertad y aventura clásica que tanto nos gusta. A veces el propio libro intenta coartar esta libertad dando instrucciones al DM para que «guíe» a los jugadores por un camino predeterminado. Sin embargo, siempre podemos tomarnos la libertad de improvisar un poco y hacer que la aventura cambie ciertamente

Un aspecto que nos ha gustado Dungeons and Dragons: Héroes de las Tierras Fronterizas es el uso del «bling» o los componentes adicionales. Es innegable que abrir la caja y encontrar cartas de equipo, estados y conjuros facilita mucho la vida a los jugadores novatos, dándoles algo físico a lo que agarrarse durante la partida. Aunque contradice un poco las normas del D&D clásico en donde prima la imaginación.

Sin embargo, las cartas son un excelente modo de aprendizaje de este D&D y de que hay un montón de objetos en el mundo que podemos usar. Y verlos físicamente en carta nos hará tomar consciencia de ellos y aprender sus habilidades. Eso sí, hay que tener presente que esto es un set introductorio. Si se quiere seguir adentrándose en este mundo de Dungeons and Dragons, no habrá cartas, todo estará en la imaginación.

Aprende todos los conceptos de este juego

Pero no todo iba a ser bueno. El problema principal que encontramos en Dungeons and Dragons: Héroes de las Tierras Fronterizas es, precisamente, su guía de juego. Se siente un poco caótico para alguien que no ha jugado nunca. Es frustrante ver cómo intentan explicarte todas las acciones de combate antes siquiera de decirte cómo funciona un turno. Sin embargo, con un poco de paciencia puede hacerse.

Está todo explicado como si de un libro de aventura de Dungeons and Dragons se tratara, al final es un libro de guía de inicio, pero contenido en una caja y con más componentes. Tenemos hasta ejemplos de conversaciones entre jugadores en una partida imaginaria para poder hacernos a la idea de cómo funcionan las cosas. Siempre es mejor jugar con alguien experto pero también desde 0 se puede aprender.

Dungeons and Dragons: Héroes de las Tierras Fronterizas es un producto que nos ha encantado y que animará a nuevos jugadores a adentrarse en este fantástico mundo. Visualmente es impecable. Eso sí, aprenderlo lleva su tiempo y estudiarse bastante la Guía de inicio y ver los vídeos que nos propone el propio libreto. Aprenderás desde 0 a ser jugador y DM y eso sí que es una ventaja. Podrás sentirte como los chicos de Stranger Things jugando a D&D.