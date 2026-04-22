Super Mario Bros Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel análisis

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel es una versión expandida y mejorada del título original de 2023. Lanzada el 26 de marzo de 2026 específicamente para aprovechar el hardware de la nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch 2.

Cuando Super Mario Bros Wonder aterrizó en la primera Switch en 2023, muchos pensamos que Nintendo había alcanzado el techo del plataformeo en 2D. Nos equivocamos. Lo que tenemos hoy entre manos es una simbiosis perfecta entre la nostalgia del Reino Flor y la potencia técnica de una nueva generación. Mantiene el espíritu híbrido, juega en una liga visual y mecánica completamente distinta a la Nintendo Switch 1.

EL REINO FLOR A 4K ES UN ESPECTÁCULO

Lo primero que ves al jugar esta edición es la nitidez. Hemos comparado ambas versiones y el salto es evidente. Mientras que la versión de 2023 era un lienzo de colores vibrantes a 1080p, la Switch 2 Edition alcanza los 4K en monitor. Tasa de 60 FPS firmes, sin una sola caída incluso cuando la pantalla se llena de efectos psicodélicos y personajes en multijugador.

La dirección artística de Wonder siempre fue su mayor baza, pero aquí los detalles de las animaciones son claves y visibles. Ese momento en el que Mario se ajusta la gorra al entrar por una tubería o el rastro de polen que dejan las Flores Maravilla. Es, visualmente, lo más parecido a jugar dentro de una película de animación de Mario Bros (que, por cierto, estamos deseando ver).

LA ODISEA DE LAS FLORES BELABEL

La premisa original nos llevaba al Reino Flor invitados por el Príncipe Florian, solo para ver cómo Bowser se fusionaba con el Castillo Real tras tocar una Flor Maravilla. En esta nueva entrega, la narrativa se expande con el arco del Parque Belabel.

Tras la derrota de Bowser Castillo, aparecen los 7 esbirros de Bowser. Estos villanos, que muchos echamos de menos en el lanzamiento original, han robado las Flores Belabel, un tesoro mágico que mantenía el equilibrio del parque. Nuestra misión no es solo recuperar el Reino, sino reconstruir este espacio de ocio que sirve como nexo para el nuevo multijugador.

LAS NUEVAS MECÁNICAS DE SUPER MARIO BROS WONDER

La jugabilidad de Wonder ya era una joya de la corona gracias a la Fruta Elefante. Pero la verdadera estrella de esta edición es el nuevo potenciador: la Flor en Maceta. diferencia del Elefante, que prima la fuerza bruta y el uso del agua, la Flor en Maceta permite a Mario y compañía lanzar flores en trayectoria ascendente. Esto no solo sirve para derrotar enemigos aéreos, sino que desbloquea rutas ocultas en los techos de los niveles

Pero el centro neurálgico de esta expansión, no es otro que el multijugador. El Parque Belabel no es un simple menú de selección; es un área física explorable que se divide en dos grandes plazas. La Plaza Multijugador Local, donde, hasta cuatro jugadores pueden competir en 17 atracciones. Lo más interesante es la función GameShare. Este nos permite compartir el juego con otras tres consolas Switch (incluso el modelo original) para jugar de forma inalámbrica. Lógicamente las consolas antiguas no disfrutan de las mejoras gráficas de la nueva generación.

La segunda, es la Plaza Salas de Juego. Donde podemos encontrarnos con hasta 12 jugadores de todo el mundo a través del modo online. Ver a una decena de Marios, Peaches y Yoshis colaborando para superar un reto de recolección de monedas es una experiencia increíble. También estamos seguros que el hardware de la primera Switch difícilmente la habría gestionado con esta fluidez.

EL GUIÑO A LOS JUGADORES DE LA VERSIÓN ANTERIOR

Nintendo ha sido muy considerado con los jugadores veteranos. Aquellos que ya poseíamos el cartucho original o la versión digital de 2023 no hemos sido obligados a pasar por caja a precio completo. El paquete de mejora de 20 euros es una política que ojalá veamos más a menudo en esta transición de generación.

Conclusión: ¿Merece la pena el viaje de vuelta al Reino Flor? Si tienes una Switch 2, la respuesta es un sí rotundo para Super Mario Bros Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel. No es solo por los 4K o por ver a Mario con un nivel de detalle increíble. La incorporación de Estela y el modo de apoyo con el Destello, que se puede controlar de forma táctil o con el nuevo puntero del mando. Todo esto, hace que sea el juego perfecto para disfrutar con los más pequeños de la casa o con amigos veteranos.