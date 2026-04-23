Life is Strange Reunion – Una montaña rusa de emociones con Max y Chloe

Life is Strange Reunion es el último lanzamiento de la saga Life is Strange, publicado el 26 de marzo de 2026. Está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y ha sido desarrollado por Deck Nine y publicado por Square Enix. Es la secuela de Life Is Strange: Double Exposure, ambientado nuevamente en la Universidad de Caledon y cuenta con el regreso de Chloe Price. Uno de los personajes más queridos de la saga.

LIFE IS STRANGE REUNION ES LA VUELTA AL ORIGEN

La historia de Life is Strange Reunion arranca exactamente donde nos dejó el final de Double Exposure. Max Caulfield, ahora profesora de fotografía en la Universidad de Caledon, se enfrenta a una amenaza que parece sacada de sus peores pesadillas. Un incendio catastrófico que amenaza con borrar del mapa el campus en apenas tres días. Pero el verdadero giro, el que nos hizo saltar del sofá, es la llegada de Chloe Price.

Lo que Deck Nine ha conseguido aquí es digno de admirar. Al empezar, el juego nos pide que hagamos “memoria» de la saga y lo que hemos vivido hasta ahora. Al empezar, el juego nos pide definir nuestro pasado mediante cinco decisiones clave que actúan como «memoria» de la saga. ¿Sacrificaste Arcadia Bay? ¿Qué pasó con Safi? Estas respuestas no son solo preguntas vacías, nos ayudan a configurar la historia que hemos vivido como jugadores. Definen por qué Chloe está en Caledon y, lo más interesante, por qué está sufriendo visiones de realidades que no ha vivido.

La trama profundiza en la idea de que los poderes de Max han «fracturado» la realidad de Chloe. Es una visión mucho más madura que en entregas anteriores, ya que no estamos ante un drama adolescente, sino ante un conflicto de identidad. La secta Abraxas y el misterio del incendio sirven como motor, pero el corazón del juego es la reconciliación de estas dos protagonistas.

JUGABILIDAD Y MECÁNICAS EVOLUCIONADAS

Si algo diferencia a Life is Strange Reunion de sus predecesores es que, por primera vez, controlamos a ambas protagonistas. Y no es un simple cambio estético, sino una división de mecánicas que aporta una frescura necesaria al género de la aventura narrativa.

Por un lado, tenemos a Max, con su retroceso perfeccionado, este vuelve a sus raíces, pero con un giro extra dimensional. Ya no se trata solo de corregir una frase mal dicha, también manipulamos objetos en el pasado para que aparezcan en el presente. Chloe mantiene su esencia punk, y su mecánica se basa en la intuición y el ingenio. Sus secciones son mucho más de investigación pura y diálogos tensos, donde un error puede cerrarte una vía de información vital.

El contraste entre la calma analítica de Max y la impulsividad necesaria de Chloe crea un ritmo de juego que evita el estancamiento. La interacción entre ambas en pantalla, especialmente cuando colaboran para resolver situaciones de peligro, es muy fluida y muestra un tándem perfecto. Esto demuestra que Deck Nine nos ha escuchado como fans de la saga: queremos verlas juntas.

NEXOS Y CONEXIONES CON EL UNIVERSO DE LIFE IS STRANGE

Para los que llevamos siguiendo la saga desde 2015, Life is Strange Reunion es una mina de oro de referencias. Se siente como el pegamento que une los cabos sueltos de toda la franquicia. Hay menciones directas a los eventos de Life is Strange 2 y pequeños guiños a Haven Springs (True Colors). Todo esto, rodeado de pequeñas insinuaciones a que el hay muchas más personas de las que creíamos que tienen poderes.

Como fan de la saga, y especialmente de Chloe y Max, me resultaba extraño saber que estaría de vuelta. Pero no solo eso, me generaba la sensación de estar borrando todas las decisiones que había hecho en Life is Strange. Sin embargo, Life is Strange Reunion logra respetar las decisiones tanto de quien eligió «Sacrificar a Chloe» como de los que elegimos «Sacrificar Arcadia Bay».

A través de la teoría de las líneas temporales convergentes, el juego explica la presencia de Chloe sin invalidar nuestra partida de hace once años. Es una pirueta narrativa bastante explotada (sobre todo por Marvel), pero desde mi punto de vista, es el respeto que la comunidad merecía.

GRÁFICOS UNREAL ENGINE 5

En cuanto al apartado gráfico de Life is Strange Reunion, Unreal Engine 5 le sienta de maravilla. Las expresiones faciales en los primeros planos de Max y Chloe transmiten una emoción que el juego original solo podía soñar. La banda sonora, como siempre, es de diez, mezclando temas indie-folk con otros originales que te encogen el corazón en los momentos clave. Tenemos historia y emociones a raudales durante aproximadamente 12 horas de duración.

En definitiva, Life is Strange Reunion es una obra que habla sobre aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Sobre cómo el amor puede sobrevivir a través del tiempo y el espacio, y, sobre todo, sobre saber cuándo dejar ir. Deck Nine ha demostrado que puede recoger el testigo de Dontnod y llevarlo a la meta con el respecto y cariño que la saga merece.