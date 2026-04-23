Reanimal análisis – Tarsier Studios demuestra que ellos son los exponentes del terror moderno

Reanimal es el último lanzamiento de Tarsier Studios y THQ Nordic, que se publica el próximo 13 de febrero de 2026. No es casualidad que hayan elegido el viernes 13 para el lanzamiento, Tarsier sabe jugar con las fechas y su simbología. Si quieres, puedes centrarte en el Viernes 13, o puedes pensar que es un cooperativo en pareja perfecto para San Valentín. Tú decides con cuál de las opciones te quedas. El juego estará disponible en PS5, Xbox Series X/S, PC y, ojo, también está confirmado para la nueva Nintendo Switch 2.

A diferencia de la ambigüedad casi poética de Little Nightmares, en Reanimal la narrativa se siente un poco más directa, aunque igual de retorcida. Es imposible no compararlos, pero hay matices importantes. Aunque Tarsier ya no está al mando de su antigua IP (que ahora pertenece a Bandai Namco y Supermassive), Reanimal es el sucesor espiritual legítimo.

La historia nos pone en la piel de dos hermanos (un chico y una chica) que se embarcan en un viaje infernal para rescatar a sus amigos desaparecidos. Encerrados en una isla, que tiempo atrás fue un lugar normal y ahora es un sitio completamente diferente y tétrico. Las criaturas que nos persiguen no son simples monstruos, se trata de manifestaciones de los pasados traumáticos de los protagonistas. Aquí el terror no es solo visual, es psicológico y visceral.

COOPERATIVO Y SUPERVIVENCIA EN REANIMAL

Reanimal está diseñado para jugarse en cooperativo (local u online), aunque puedes pasártelo solo con una IA. Nosotros recomendamos siempre tener un jugador 2, que hará la experiencia mucho más inmersiva y completa.

El cooperativo con otra persona real no es solo ir de la mano. Los puzles requieren coordinación absoluta y el juego usa una cámara compartida que no se divide, lo que nos obliga a ambos jugadores a estar en sintonía constante. Si uno entra en pánico y huye dejando al otro atrás, ambos pagaréis las consecuencias.

En cuanto al sigilo, sigue siendo fundamental. Reanimal es mas de escondernos y correr, que de atacar e ir de frente, y es que somos bastante vulnerables. Sin embargo, las mecánicas de interacción con el entorno son muy ricas. Usaremos objetos y habilidades específicas de cada hermano para «romper» a ciertos enemigos frágiles (como los niños petrificados) o para distraer a las «serpientes de carne» que patrullan las zonas. La primera vez que vi una de estas, os puedo asegurar que entré en pánico y salí corriendo dejando a mi compañero atrás.

El avance por la isla, y su exploración será a través de diferentes partes, en algunos casos avanzamos por tierra, y en otros a través de una barca. La parte de exploración en el mar es uno de los visuales de terror más fuertes, no por sustos, sino también por la incertidumbre de qué vamos a encontrar.

UN GUIÑO A LOS COMPLETISTAS

Para los que nos gusta explorar, vamos a tener varios coleccionables en Reanimal que nos harán rompernos la cabeza para dar con ellos. Las máscaras, en total 8 repartidas por el mundo, se pueden intercambiar desde el menú principal.

También tenemos estatuas, carteles, y ataúdes por encontrar. Estas cajas de madera son las más importantes, ya entenderéis por qué.

AMBIENTACIÓN DE INFARTO

En cuanto al ambiente, al arte y los gráficos, así como la inmersión, estamos ante un juego más oscuro, más gore y más maduro que los anteriores de Tarsier. Los fondos oscuros y una interfaz en letras rojas y mayúsculas solo generan una atmósfera más violenta y agresiva. Además, han anunciado que habrá 3 DLCs tras el lanzamiento, lo que sugiere que el mundo de Reanimal es mucho más vasto de lo que parece a simple vista.

En definitiva, Reanimal no es un lanzamiento más, es el refugio perfecto para quienes buscamos historias con alma, aunque esa alma esté un poco retorcida. Es la evolución lógica de un género que pedía a gritos más profundidad mecánica y una madurez visual que Tarsier ha entregado con creces. Si buscas esa atmósfera opresiva donde el sonido y las criaturas te hacen sentir pequeño e indefenso, vas a disfrutar (y sufrir) cada segundo. Es terror de autor, con identidad propia.