Tic Tac Trek reseña – Un nuevo “de bolsillo” perfecto para el buen tiempo

Tic Tac Trek es el próximo lanzamiento de la editorial Maldito Games, siempre con un ojo clínico para detectar joyas internacionales. El 9 de abril de 2026, llega este pequeño título de Brett J. Gilbert y Trevor Benjamin.

TODO TIC TAC TREK CABE EN UNA LATA

El juego nos sitúa en una expedición por la naturaleza donde el objetivo es encontrar los rincones más inexplorados para acampar. Es un título diseñado estrictamente para dos jugadores, con una duración estimada de 15 minutos y edad recomendada a partir de los 8 años.

Los componentes de Tic Tac Trek , llegan presentados en una práctica lata que podremos llevarnos a todas partes (mide 9,5×6,4×3,5 cm y pesa 100gr). Son una declaración de intenciones de que no necesitas mucho espacio, ni un gran despliegue, para pasarlo bien. Se compone de 26 losetas de terreno que incluyen montañas, desiertos, praderas, bosques y lagos. 12 hogueras, divididas en dos formas (el círculo «O» y la cruz «X»). Y 1 bolsa de tela, esencial para la mecánica de robo aleatorio.

LAS MECÁNICAS CORRESPONDEN A LA REINVENCIÓN DE UN CLÁSICO

Tic Tac Trek toma la base del tres en raya tradicional y le da una vuelta, convirtiéndolo en un 2.0. Introduce un sistema de gestión de losetas adyacentes, y un sistema de puntuación realmente ingenioso.

En cuanto a cómo se juega, el turno es ágil. Durante nuestro turno, debemos robar una loseta de la bolsa y colocarla con nuestro símbolo correspondiente (X u O) hacia arriba. La loseta debe situarse junto a un terreno coincidente o junto a un lago, que es una casilla comodín. Solo si no existe ninguna coincidencia posible, se permite la colocación libre de nuestra pieza.

Pero esto tiene un paso extra, pues nuestro objetivo es preparar este terreno que estamos colocando, para poder “Acampar”. El corazón de Tic Tac Trek es la creación de líneas de tres símbolos iguales. Al lograrlo, podremos colocar una de nuestras seis hogueras sobre la loseta recién jugada. Aquí es donde el juego se vuelve competitivo. Una vez que una loseta tiene una hoguera, su símbolo ya no puede utilizarse para futuras líneas de tres. Esta regla nos obliga a los jugadores a expandir el mapa constantemente.

PUNTOS FUERTES DE TIC TAC TREK

A diferencia del tres en raya clásico, donde ganar es el fin en sí mismo, aquí la línea de tres es solo un medio. El sistema de puntuación es, a mi juicio, el punto más fuerte del diseño. Cada hoguera suma un punto por cada espacio vacío a su alrededor (incluyendo diagonales) al final de la partida. Esto genera una tensión constante.

¿Hago una línea de tres ahora en el centro del mapa, arriesgándome a que mi oponente me rodee de losetas y mi hoguera valga cero puntos? .¿O espero a colocarla en un extremo donde tenga más espacio, para puntuar?. Es un equilibrio entre estrategia y qué tanto quiero arriesgar para fastidiar al contrario.

El juego termina cuando se colocan las 26 losetas. Al no haber un tablero fijo, el mapa crece de una forma diferente en cada partida. Esto permite que cada partida sea visualmente distinta y que la estrategia de bloqueo sea tan importante como la de construcción. Al final de la partida, si hay igualdad de puntos, gana quien haya colocado más hogueras. Y si persiste el empate, el jugador que realizó el último movimiento pierde.

En definitiva, Tic Tac Trek logra algo muy difícil: ser familiar e innovar al mismo tiempo. La decisión de Maldito Games de traer este título es un acierto absoluto ya que el juego brilla especialmente por su portabilidad. Es un título que premia la visión periférica y que, a pesar de sus 15 minutos de duración, tiene una gran carga estratégica. Recomendable para cualquier plan al aire libre, ahora que llega el buen tiempo.