Barbecubes reseña – El concepto Jenga llevado a una barbacoa

Barbecubes llega a las mesas de la mano de Rob Sparks y Brett J. Gilbert para demostrarnos que el tamaño no está reñido con la diversión. Tras el éxito de propuestas similares como Tinderblox, esta “secuela” nos invita a gestionar una barbacoa muy particular donde la precisión es nuestra mejor aliada. Publicado en España por Maldito Games, el juego se presenta en una encantadora lata metálica mini de viaje.

Esta pequeña cajita no solo sirve de almacenamiento, sino que se convierte en el propio escenario de juego al colocar un par de rejillas de madera sobre ella. Es uno de esos títulos que entran por los ojos y por el olfato, gracias al aroma tostado de sus piezas de madera cortadas con láser, logrando una inmersión temática que pocos juegos de su categoría consiguen. Sin duda el concepto de Barbecubes en todos sus puntos es maravilloso.

Barbecubes es muy satisfactorio

La mecánica de Barbecubes es tan sencilla de entender como desafiante de ejecutar bajo presión. En cada turno, robaremos una carta que nos indicará qué ingrediente debemos colocar en la parrilla: desde pequeños pescados hasta salchichas o hamburguesas con bordes estilo píxel, diseñados específicamente para facilitar el apilamiento. La carta nos indicará qué ingrediente coger y en cuantas maderas apoyarlo, en una o en dos.

Sin embargo, no todo es tan fácil como parece; a veces el destino nos obligará a usar nuestra mano no dominante o a tocar puntos específicos de la rejilla con un bacon, convirtiéndonos en auténticos malabaristas de la brasa. Lo mejor es que, a diferencia de otros juegos de equilibrio, aquí en Barbecubes la comida no se apila directamente sobre otra comida, lo que permite que el despliegue visual sea mucho más limpio y estratégico.

Un aspecto que nos ha encantado de Barbecubes es su curva de tensión y la ligera capa de estrategia que esconde bajo su superficie de madera. A medida que la partida avanza, el espacio en la lata se reduce drásticamente y encontrar un hueco para esa última chuleta se convierte en una misión de alto riesgo. Podemos intentar empujar otras piezas para hacernos sitio, pero el riesgo de que nuestra pieza acabe en el fondo de la lata es constante.

Partidas rápidas y para todos

Ese tintineo de la madera contra el metal cuando algo se cae es el sonido del fracaso, pero también de las risas con amigos. Además, el juego permite ser un poco «malvado» con los oponentes, dejando los ingredientes en ángulos imposibles para que el siguiente jugador lo tenga crudo, nunca mejor dicho, a la hora de colocar su pieza sin provocar un desastre culinario. Por suerte, si las piezas caen fuera de la caja, se puede volver a intentar en Barbecubes.

Barbecubes es una evolución excelente dentro de la línea de juegos de lata de Maldito Games. Sus reglas son mucho más amables y permisivas que en títulos anteriores, permitiendo hasta dos fallos antes de quedar fuera de la competición, lo que hace que las partidas sean más fluidas y menos frustrantes para los más pequeños o los jugadores ocasionales. Es un «juguete» táctil muy satisfactorio que soluciona los problemas de estabilidad de sus predecesores

Este Barbecubes inyecta la dosis justa de jugosidad para que cada sesión sea tierna y divertida. Si buscas un juego para llevar a cualquier parte, que se explique en un minuto y que genere momentos memorables en cualquier terraza, esta barbacoa de bolsillo es una apuesta segura. No es solo un juego de habilidad; es una pequeña joya de diseño que demuestra que las mejores esencias vienen en frascos (o latas) pequeños.