Legacy of Kain: Ascendance análisis – El Renacer del Trono de Nosgoth

La espera de décadas ha concluido con un suspiro de alivio y un torrente de sangre. Legacy of Kain: Ascendance se alza como la continuación directa que la estirpe de los vampiros reclamaba, desarrollada por el estudio Bit Bot Media y distribuido por Crystal Dynamics. No estamos ante un simple ejercicio de nostalgia, sino ante una evolución estructural que hemos diseccionado con la devoción de un fiel de la Orden de los Serafín.

Ambientado siglos después de los eventos de Defiance, este Legacy of Kain nos sumerge en una Nosgoth fragmentada donde el equilibrio entre los pilares es una herida abierta que se niega a cicatrizar. Tras empuñar de nuevo la Segadora, podemos afirmar que la esencia gótica y existencialista de la saga permanece intacta en este 2026.

El guion de Legacy of Kain ha sido históricamente su mayor baluarte, y Ascendance no es una excepción. La trama nos presenta a un Kain que, tras recuperar su libre albedrío, debe enfrentarse a las consecuencias de un mundo que él mismo ayudó a condenar. El retorno de Raziel, manifestado como una conciencia ligada a la Segadora de Almas, genera diálogos cargados de una retórica filosófica que nosotros consideramos magistral.

Este Legacy of Kain es Sangre y Destino

La tensión entre el determinismo y la elección personal de Legacy of Kain es el motor de una narrativa que no teme ser densa y compleja. Los nuevos personajes, como los herederos de las casas vampíricas caídas, añaden capas de intriga política que nos han mantenido cautivados, demostrando que la pluma detrás de esta obra sigue siendo tan afilada como el colmillo de un depredador.

La jugabilidad de Legacy of Kain: Ascendance ha sido rediseñada para adaptarse a los estándares modernos sin perder la brutalidad característica. Pasamos a un sistema de 2D y dejamos atrás las plataformas. Hemos experimentado un sistema de combate fluido que combina el uso de artes oscuras con una esgrima de precisión. Además podemos jugar con hasta 4 personajes distintos, que no queremos desvelar para no romper el encanto.

La gran innovación de Legacy of Kain es el sistema de «Eco Espectral«, que nos permite manifestar brevemente la forma de Raziel para ejecutar ataques combinados o resolver puzles ambientales que requieren interactuar con el plano de los muertos en tiempo real. La sensación de poder al succionar la sangre de los enemigos a distancia o al utilizar la telequinesis para arrojar a los inquisidores contra empalizadas es sumamente satisfactoria.

El Ballet de la Destrucción Vampírica

Nos ha encantado su mecánica de «Restauración de los Pilares«. A medida que avanzamos, debemos decidir qué facción influirá en la reconstrucción de cada columna, lo que altera drásticamente el entorno geográfico y las misiones disponibles. Esta libertad de elección otorga a Legacy of Kain una rejugabilidad inmensa, alejándose de la linealidad absoluta para abrazar un diseño de mundo semiabierto interconectado.

Visualmente, el juego es una oda a la arquitectura gótica y a la decadencia orgánica. Gracias al motor gráfico de última generación, las texturas de los castillos en ruinas y los bosques perennemente nublados de Nosgoth gozan de un detalle sobrecogedor. Y a pesar de ser 2D, nos parece sublime todo lo que lo rodea. Incluido el sonido con sus melodías que ascienden a los cielos la calidad de este Legacy of Kain

Legacy of Kain: Ascendance es el milagro que los fans esperábamos. Logra capturar esa atmósfera opresiva y melancólica que hizo grande a la saga, pero aportando una frescura mecánica y un nuevo modo de juego que la sitúa a la vanguardia de las aventuras de acción actuales. SI te gustó el remake y los juegos originales, no debes dejar pasar esta continuación de una historia épica.