Pigeon Explosion reseña – Alimentar palomas sin morir en el intento

Pigeon Explosion es el nuevo lanzamiento de Tranjis Games en su versión en español, que llega a nuestras manos el 16 de abril de 2026. Estamos ante un party game de cartas con una imagen llena de color y animación simpática. Pensado para partidas rápidas de máximo media hora, y con un grupo de jugadores de 2 a 5. Tiene una curva de aprendizaje sencilla y se trata de un juego pensado para jugadores de 8 años en adelante. La adorabilidad de estas palomas esconde una mecánica sorprendentemente sólida y un ritmo que no concede tregua.

CÓMO SE JUEGA

La premisa de Pigeon Explosion es sencilla pero efectiva, debemos alimentar a nuestras palomas hasta que sean Felices antes de que, literalmente, exploten. El objetivo varía según el número de participantes, exigiendo dos palomas felices en mesas de 4 o 5 personas. El objetivo cambia a tres Palomas, si jugamos en partidas de 2 o 3.

El funcionamiento del juego se rige por un sistema de turnos circular. Dentro de nuestro turno podemos buscar (robar cartas) o alimentar (jugar cartas). Esta sencillez permite que el juego fluya con rapidez, algo vital para la dinámica del juego, que tiene un ritmo acelerado.

Para que una paloma sea feliz, debe acumular un valor numérico de 10. Por otro lado, Pigeon Explosion introduce una variable de color que castiga la falta de planificación. Si una paloma acumula cuatro cartas de colores diferentes, explota. Esta mecánica convierte “alimentar” en un arma de doble filo. No solo jugamos en nuestra paloma, el reglamento permite (con el límite de una carta de comida por turno) alimentar a las aves de nuestros rivales.

FASTIDIAR AL CONTRARIO ES CLAVE EN PIGEON EXPLOSION

Aquí es donde debemos jugar con cabeza. ¿Le doy a mi vecino esa carta que le acerca a la victoria?. O ¿Le fuerzo a comer una carta para que su paloma estalle por exceso de variedad de color?. Por supuesto, tenemos cartas para defendernos de estos ataques, pero tenemos que tenerlas en la mano. Se llaman cartas Instantáneas, se identifican con una exclamación, y por ejemplo la carta “Cucú”, sería lo mismo que un “No” de Exploding Kittens.

A nivel visual, el trabajo de Studio Moko Ko con la ilustración le aporta una personalidad arrolladora. Las palomas no son solo fichas sino personajes con habilidades propias, como la «Surfera», que protege nuestras cartas de los ataques «En Picado» de los rivales. Por otro lado, el diseño de las cartas de comida le da una personalidad propia a Pigeon Explosion. El sistema de las «Galletas», cuyo valor aumenta exponencialmente cuantas más tengas, o el «Grano», que garantiza la felicidad con tres unidades. Estas funcionalidades en las cartas hacen que el juego tenga un funcionamiento muy claro y fácil de comprender.

Por otro lado, el azar siempre está presente al tratarse de un juego de robo de cartas. No importa cuantas partidas lleves a cuestas, la aleatoriedad en el robo de cartas puede hacer que jugadores veteranos pierdan ante novatos. La aleatoriedad hace que ese último grano que necesitas no salga nunca, o que acabes explotando varias palomas seguidas.

FINAL DE PARTIDA

El punto más delicado de Pigeon Explosion reside en la eliminación de un jugador. El reglamento estipula que una persona queda fuera de la partida si acumula un número determinado de palomas explotadas, según el número de jugadores. El juego termina inmediatamente si solo queda una persona en pie.

En definitiva, Pigeon Explosion es un juego que se entiende en dos minutos y se disfruta durante horas. Su capacidad para generar venganzas sanas y risas ruidosas, lo convierte en un candidato ideal para cualquier reunión familiar o de grupo de amigos.