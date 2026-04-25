The Occultist análisis – Un Descenso a los Infiernos del terror Psicológico

El terror de corte introspectivo ha encontrado un nuevo referente con The Occultist. Este título se presenta como una propuesta perturbadora y fascinante, desarrollada por el estudio español DALOAR y distribuido por Daedaelic. Desde Valladolid llega este juego que nos ha hecho tener escalofríos y tensión permanente a lo largo de cada partida. Sin duda una sorpresa que llega para aterrarnos a todos.

En The Occultist, nosotros acompañamos a Alan Rebels en una investigación paranormal que trasciende los límites de la realidad convencional en la isla de Godstone. La jugabilidad de The Occultist se aleja de la acción frenética para centrarse en una interacción pausada y sensorial con lo invisible. Nosotros hemos experimentado un sistema de investigación donde el péndulo místico de Alan es el verdadero protagonista de la mecánica central.

Mediante esta herramienta, The Occultist nos permite detectar anomalías energéticas y comunicarnos con entidades que habitan en planos espirituales paralelos al nuestro. La sensación de vulnerabilidad es constante, ya que el título nos obliga a usar el ingenio y la percepción extrasensorial para evitar peligros que no siempre podemos ver. Este enfoque refuerza la inmersión y dota a la aventura de un ritmo pausado pero extremadamente tenso.

The Occultist: El Péndulo como Herramienta del Más Allá

El guion de The Occultist destaca por su capacidad para tejer una red de secretos familiares y tragedias ocultas en la niebla de Godstone. La trama nos sumerge en la búsqueda del padre de Alan, un viaje que pronto se convierte en una lucha por la cordura propia. Los personajes secundarios, a menudo manifestaciones de traumas pasados, aportan una profundidad narrativa que consideramos el gran acierto del estudio.

En The Occultist, cada nota encontrada y cada diálogo con las sombras ayuda a construir un puzle emocional desgarrador y oscuro. Se nota que el estudio ha querido crear la historia evitando los clichés del género para ofrecer un relato de horror con una carga dramática muy personal y humana.

Su mecánica de «Vera Visio», que permite alterar nuestra percepción del entorno físico es lo que más nos ha gustado. En The Occultist, nosotros debemos alternar entre la vista normal y la visión espiritual para resolver complejos acertijos ambientales que bloquean nuestro progreso. Esta mecánica genera una dualidad constante, donde una habitación aparentemente vacía puede revelar secretos horripilantes bajo la lente de nuestro protagonista.

La Belleza Macabra de la Isla de Godstone

Gráficamente, The Occultist nos ha encantado. Tanto las texturas como los diseños de los personajes están a gran altura. También la parte gráfica luce con una gran calidad y se mueve muy fluida en pantalla. Mención aparte merecen los macabros escenarios donde da miedo pasar. Y destacar la ambientación sonora con melodías que nos ponen los pelos de puntas y un buen doblaje al inglés. Eso sí, el título está traducido mediante texto al castellano.

The Occultist es una de las sorpresas más gratas y perturbadoras que nos ha dejado la industria nacional recientemente. Logra equilibrar una narrativa profunda con mecánicas de investigación originales que se sienten frescas en un mercado a veces saturado. Nosotros hemos vibrado con cada revelación y hemos sufrido con los encuentros espectrales que desafían nuestra lógica. Muy recomendado para los amantes del terror.