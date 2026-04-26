Blind Jack reseña – Apuesta a ciegas con Mercurio Games

Blind Jack es uno de esos juegos que, sin hacer ruido, se cuelan en nuestra mesa y acaban convirtiéndose en protagonistas de la noche. Editado en España por Mercurio Games, este título propone una experiencia ágil, directa y tremendamente divertida, basada en decisiones rápidas y en la eterna pregunta: ¿arriesgo una carta más o me planto antes de pasarme?

La premisa de Blind Jack es tan sencilla que cualquiera puede jugar en cuestión de minutos. Cada turno gira en torno a una carta con una pregunta que tiene una respuesta numérica oculta entre 0 y 10. El jugador que la roba debe estimar mentalmente cuál cree que es el valor real y estimar en la tabla de puntuación ese número. Cuando creas que tienes 21 o cercano podrás plantarte. Finalmente se verán las respuestas y se sumarán los puntos.

El objetivo es acercarse lo máximo posible a 21 sin sobrepasarlo, una idea que recuerda al blackjack, pero con un giro social y cooperativo que lo hace único. Lo interesante es que Blind Jack no te dice al momento si la respuesta es correcta. Según tu intuición irás creyendo que estás más o menos cerca de 21, pero hasta el final no lo sabrás. Y si no te plantas a tiempo o te o te quedas demasiado alejado del 21, no tendrás opciones de ganar. Pero todo es intuición.

Este equilibrio entre riesgo y prudencia genera una tensión deliciosa, pero siempre desde un tono ligero y festivo. Blind Jack no pretende ser un juego profundo ni estratégico; su fuerza está en la emoción inmediata, en los gritos de sorpresa cuando alguien se pasa por un punto y en las risas cuando una estimación aparentemente segura resulta ser un desastre. Y es que hay preguntas de todo tipo y a veces creemos que sabemos más de lo que pensamos.

Blind Jack brilla como party Game

Uno de los grandes aciertos del juego es su escalabilidad. Blind Jack funciona igual de bien con un grupo pequeño que con una mesa llena de gente, pudiendo llegar hasta 12 jugadores sin perder ritmo ni claridad. Esto lo convierte en una opción ideal para reuniones familiares, fiestas, quedadas con amigos o como calentamiento antes de juegos más largos. Además, sus partidas de unos 15 minutos permiten encadenar rondas sin que te des cuenta.

En cuanto a producción, Mercurio Games ofrece un formato compacto y práctico: cartas, fichas y un dispensador que facilita el flujo de la partida. No es un juego que busque impresionar por componentes, sino por su capacidad para generar interacción constante. El diseño visual es claro, directo y pensado para que la partida no se detenga ni un segundo. Y esto se agradece con Blind Jack, cortita y al pie.

Blind Jack brilla especialmente cuando la mesa está animada. Las dudas, los faroles involuntarios, los cálculos improvisados y los momentos de “¡no puede ser!” son parte esencial de la experiencia. Es un juego que fomenta la comunicación, la intuición y la toma de decisiones rápidas, pero siempre desde un enfoque accesible y muy social.

Sin duda, Blind Jack es un party game redondo: sencillo de explicar, rápido de jugar y capaz de generar momentos memorables en cualquier grupo, ya que sus preguntas no son difíciles, pero tampoco se saben con facilidad. Son esos falsos “Efectos Mandelas” que crees que sabes pero no (o sí). Si buscas un título que combine tensión, humor y resultados inesperados, Blind Jack es una apuesta segura dentro del catálogo de Mercurio Games.