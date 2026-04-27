Código Secreto Regreso a Hogwarts reseña – Una inmersión en el universo de Harry Potter

Código Secreto Regreso a Hogwarts llega al mercado en Español de la mano de Devir este abril de 2026. A estas alturas de la vida, todos hemos jugado ya anteriormente a alguna edición de Código Secreto, diseñado originalmente por Vlaada Chvátil.

ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Desde el primer contacto con los componentes de Código Secreto Regreso a Hogwarts, se percibe una atención al detalle muy cuidad. El juego incluye 198 cartas de doble cara que combinan conceptos escritos y fotografías o ilustraciones. Esta dualidad, en mi opinión, es uno de sus grandes aciertos. Permite adaptar la dificultad y el estilo de juego, ya que, hay quien encuentra más sencillo hilar conceptos visuales y quien prefiere palabras.

Además, incluye soporte de cartón para los relojes de arena y 36 tokens asociados. Es un sistema pensado para ser duradero, diseñado para registrar victorias a lo largo de lo que el juego denomina un «año escolar».

FUNCIONAMIENTO DE LA PARTIDA Y NOVEDADES EN CÓDIGO SECRETO REGRESO A HOGWARTS

Los equipos (Casas) compiten por identificar a sus integrantes ocultos en una cuadrícula de 5 x5. Los roles están claramente diferenciados entre los prefectos, que actúan como dadores de pistas, y los estudiantes de primero, que deben interpretar esas pistas. El sistema de pistas es restrictivo: una palabra y un número. Un prefecto debe ser capaz de sintetizar, por ejemplo, las palabras Sauce Boxeador y Herbología, bajo la pista «plantas: 2». No obstante, tenemos también excepciones que permiten que haya pistas de una sola cosa, siempre que esta sea lo suficientemente relevante para aportar información.

Por otro lado, encontramos una serie de novedades dentro del juego, dándole un carácter completamente nuevo respecto a otras ediciones de Código Secreto. Las Habilidades de Casa: A diferencia del Código Secreto clásico, aquí cada Casa (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff) posee habilidades especiales únicas.

Encontramos otro modo de juego, la variante de Competición por la Copa de las Casas. El sistema de puntuación a largo plazo convierte sesiones aisladas en una campaña narrativa. Ver cómo se llenan los relojes de arena con los colores de tu casa genera un «pique» sano muy gratificante.

OTRAS MECÁNICAS DE INTERÉS

Un aspecto que a menudo se malinterpreta y que se aclara en Código Secreto Regreso a Hogwarts, es la regla del «Más Uno». Si un prefecto da una pista de valor 2, el equipo puede realizar hasta 3 intentos, siempre que los dos primeros sean correctos. Esto no es solo una ayuda, sino la oportunidad de recuperar cartas perdidas en turnos anteriores. Se premia la memoria y la capacidad de retención del equipo.

Por supuesto, también encontraremos otras dificultades aparte de nuestro entendimiento con el prefecto de la casa. En el tablero encontramos puertas cerradas, estas equivalen al civil inocente; simplemente terminan tu turno. Las cartas de la Casa contraria, no solo nos costará el turno, sino que beneficia directamente al rival, acelerando su victoria. Y por último, la pesadilla de cualquier estudiante que se salta las reglas, Argus Filch. Encontrarlo supone la derrota inmediata y el envío directo a las mazmorras del castillo. Su presencia obliga a los prefectos a adoptar determinadas técnicas.

Por supuesto, como fans del universo Harry Potter estamos encantados de esta edición de Codigo Secreto, pero somos conscientes de que tiene sus peros. Para poder tener la agilidad mental necesaria para que la partida fluya, debes conocer el universo de Harry Potter. Aunque se pueden consultar los significados de las cartas, el juego brilla mucho más cuando todos los participantes reconocen el significado desde el principio.

Además, como recomendación, para jugadores nuevos, las habilidades especiales y los detalles específicos de cada Casa puede resultar abrumador. Es importantisimo seguir el consejo de Devir y empezar con las reglas básicas antes de saltar al modo «Copa de las Casas».

En definitiva, Código Secreto Regreso a Hogwarts es un título que te obliga a usar la comunicación no verbal, la agilidad mental y el trabajo en equipo. Si tenéis un grupo de amigos que crecieron esperando su carta de Hogwarts, este juego no puede faltar.