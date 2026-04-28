MOUSE: P.I. For Hire análisis – Jazz y plomo en blanco y negro

La estética de la animación clásica de los años 30 ha encontrado su versión más violenta y gamberra en este MOUSE: P.I. For Hire. El juego se presenta como un shooter en primera persona desarrollado por Fumi Games y distribuido por PlaySide Studios. Esta es una de las sorpresas del año, ya que detrás de esta estética “Mickeymousiana”, se esconde un gran juego de disparos e investigación.

En esta obra, encarnamos a un detective privado en una ciudad corrupta dominada por bandas de roedores. Tras vaciar cargadores en este universo de dibujo animado, confirmamos que MOUSE: P.I. For Hire es una de las propuestas visuales más potentes del 2026. Cuphead marcó un antes y un después y este título sabe aprovechar ese arte y llevarlo un paso más allá, con una historia interesante, llena de humor negro y disparos en blanco y negro.

La jugabilidad de MOUSE: P.I. For Hire se siente como un homenaje a los shooters de la vieja escuela, pero con una agilidad moderna y sorprendente. Hemos experimentado un sistema de combate frenético donde cada disparo de nuestro arma se siente contundente y satisfactorio. Lo que hace único a MOUSE: P.I. For Hire es como aunque está pensado en 2D se juega perfectamente y se siente muy fresco en este 2026.

Este Mouse tiene carisma propio

El guion de MOUSE: P.I. For Hire destaca por su atmósfera de cine negro, cargada de diálogos mordaces y una trama de conspiración criminal absorbente. La historia nos sumerge en los bajos fondos, explorando la corrupción policial y los trapicheos de la mafia local bajo una lente satírica. En MOUSE: P.I. For Hire, cada encuentro con un informante o un jefe mafioso está lleno de personalidad y humor negro. Cada investigación te va enganchando más y más.

La interacción con los objetos del escenario define gran parte de la estrategia, permitiéndonos usar dinamita o pianos que caen para eliminar grupos enemigos. En MOUSE: P.I. For Hire, el ingenio es tan importante como el gatillo rápido para sobrevivir a las emboscadas de las ratas mafiosas. Nosotros hemos disfrutado de cómo el diseño de niveles fomenta el uso creativo de las trampas ambientales.

La exploración de los distritos de la ciudad nos ha permitido descubrir un diseño de niveles intrincado, lleno de pasajes secretos y coleccionables. En MOUSE: P.I. For Hire, la verticalidad de los edificios ofrece ventajas tácticas para aquellos que prefieren el sigilo o los ataques aéreos. Nosotros hemos pasado horas buscando cada referencia a la animación clásica oculta en los carteles publicitarios.

Humor y disparos en blanco y negro

Lo que nos ha encantado es su innovadora dirección de arte que emula perfectamente el estilo de dibujo a mano. En MOUSE: P.I. For Hire, nosotros podemos interactuar con un mundo que parece cobrar vida desde una mesa de dibujo antigua. Esta mecánica visual genera una inmersión única que nosotros no habíamos visto antes con tal nivel de fidelidad en un FPS.

Gráficamente el juego es un triunfo absoluto que utiliza técnicas de sombreado avanzadas para mantener ese look de «celuloide antiguo» en todo momento. Destacan sus escenarios y personajes con gran personalidad. También su banda sonora basada en Jazz que nos ha encantado. Podemos además cambiar filtros sonoros y visuales. Y el broche de oro es la traducción al castellano.

MOUSE: P.I. For Hire es una de las obras más frescas y originales que han llegado al mercado recientemente. Logra equilibrar una violencia explícita con una estética adorable pero macabra que nos ha dejado una sonrisa constante. Hemos vibrado con cada persecución por los callejones y hemos disfrutado de su tono irreverente. Es un juego que respeta al jugador clásico y anima al nuevo a entrar al género. Muy recomendable y sorpresa de este 2026.