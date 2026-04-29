MotoGP 26 análisis – La Revolución del Peso y el Asfalto Dinámico

Ya está el mundial de MotoGP 26 en marcha y ya tenemos el juego con nosotros. Este título se presenta como el simulador definitivo. Está desarrollado por Milestone y publicado por Plaion, y viene para hacernos vivir la emoción del mundial en este abril de 2026. Es una entrega continuista con lo del año pasado. Pero sin duda añade mejoras jugables que lo hacen imprescindible. Arranca motores que los semáforos se apagan ya.

MotoGP 26 nos permite cambiar el destino de los pilotos en un título que llega cargado de novedades, destacando la mejora de las físicas. Además de los 3 campeonatos de MotoGP, Moto2 y Moto 3, también tenemos una nueva disciplina como son las motos de Stock, las propias de calle. Así que si escoges a Márquez, el mejor piloto de la historia, podrás correr con su Ducati Paginale V4 de serie.

La jugabilidad de MotoGP 26 se redefine por completo gracias al nuevo sistema de manejo basado en el piloto, una mecánica que hemos encontrado transformadora. Ya no solo controlamos la trazada de la máquina, sino que ahora el movimiento de nuestro cuerpo en la moto importa más que nunca para influir en la inercia de forma auténtica. Lo que hace único a MotoGP 26 es cómo este control físico permite una sensación de conducción más orgánica.

MotoGP: El Factor Humano sobre la Máquina

Es cierto que el juego tiene dos vertientes, una vertiente mucho más arcade para que todos podamos jugar desde el minuto 1 sin caernos constantemente. Pero también MOTOGP 26 tiene lo mejor de un simulador de motociclismo. Con todo, las físicas son geniales y notaremos los cambios de nivel en plena curva, el tumbar más o menos, la fuerza centrífuga en plena curva… Y los toques con los otros pilotos que pueden echar al traste nuestra carrera.

Cada motocicleta en MotoGP 26 se siente única y responde de manera independiente a nuestras acciones, algo que se nota especialmente en el modo trayectoria. Al ir escalando categorías, percibiremos cómo cambia el comportamiento de la moto según el chasis y el motor. Se siente especialmente cómo cambia el peso, la velocidad y la inercia de cada moto según su categoría. Incluso cada motor de cada vehículo suena diferente

El modo trayectoria de MotoGP 26 continúa su evolución, permitiéndonos crear un piloto y gestionarlo hasta la cima con una profundidad narrativa sin precedentes. Por primera vez, los resultados reales del mundial actualizan dinámicamente las Valoraciones de Pilotos en el juego, influyendo en el rendimiento durante toda la temporada.

El trono de las dos ruedas

En MotoGP 26, nuestra carrera evoluciona mediante negociaciones contractuales, un mercado de pilotos volátil y ruedas de prensa que moldean nuestro futuro. Cada palabra dicha a los medios influyen en los desafíos que se avecinan, haciendo que cada decisión pase a formar parte de nuestra historia personal. Eso nos ha gustado mucho ya que no se trata solo de correr, hay algo más de aliciente, piques y objetivos.

Más allá del asfalto de los Grandes Premios, MotoGP 26 nos invita a explorar nuevas formas de montar lejos del paddock tradicional. Tenemos la opción de correr con disciplinas como Motard, Flat Track y Minibike, o salir al circuito con las nuevas Motos de Serie. Estos modelos de serie aparecen en eventos de marca única con una física dedicada que nosotros consideramos un acierto total para aportar variedad.

El apartado multijugador de MotoGP 26 llega optimizado con cross-play completo, permitiéndonos competir en una parrilla completa de hasta 22 pilotos en nuevos lobbies online. Además la personalización es muy potente. Por otra parte, la infraestructura de red renovada garantiza que las batallas por la posición en MotoGP 26 sean fluidas y justas, algo vital cuando nos jugamos el podio en la última vuelta

Un Espectáculo Visual y Online Sin Fronteras

Gráficamente, el juego es un espectáculo que aprovecha la potencia de las consolas actuales para ofrecer una iluminación y unos efectos de clima fotorrealistas. El nivel de detalle en los circuitos es impresionante, y el sonido original de los motores en MotoGP 26 nos permite identificar cada marca solo por su rugido característico. Además el juego tiene comentarios en castellano y está traducido totalmente.

Podemos decir que MotoGP 26 es la mejor entrega de la saga, logrando ese equilibrio entre exigencia técnica y el pulido de lo que fallaba el año pasado. Las novedades en las físicas, el renovado sistema de peso basado en el piloto y la meteorología variable hacen de este juego el más completo hasta la fecha. Si eres un motero real o de consola y te apasiona el mundo de las dos ruedas este MotoGP es imprescindible para ti.