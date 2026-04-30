Diablo IV: Lord of Hatred análisis – Bienvenida a la mejor expansión de la saga

Diablo IV: Lord of Hatred se presenta como el capítulo más oscuro de la saga hasta la fecha, desarrollado y distribuido por Blizzard Entertainment, tuvimos el adelanto con el nuevo personaje hace unos meses. La trama nos un nuevo territorio, siguiendo el rastro de Mephisto y el destino de Neyrelle tras los eventos de la campaña original.

La historia nos sumerge en una carrera contra el tiempo para evitar que el Señor del Odio corrompa definitivamente el alma de Neyrelle y a toda la tierra. Mefisto ha renacido en un cuerpo ajeno y se está paseando por todos los lugares ganando adeptos. Nuestra misión será aplacar a todos esos fieles y minimizar la corrupción del mismísimo hermano de Diablo.

Sin caer en spoilers, este Lord of Hatred tiene muchísima más experiencia audiovisual que sus predecesores. Se echaban de menos esos vídeos y escenas cinemáticas que tan grande hizo a Blizzard. Pero aquí vuelven por todo lo alto y nos meten de lleno en la historia. Sin duda nos hemos deleitado con los diálogos y los giros de guion de esta última expansión de Diablo IV.

Lord of Hatred trae 2 nuevos personajes

La jugabilidad de Diablo IV: Lord of Hatred introduce a dos nuevos personajes inéditos en la saga. Tenemos al Paladín al que ya conocimos en el adelanto de hace unos meses y que, si precomprásteis el juego, ya le conoceréis de sobra. Es un personaje de apoyo y control de masas en su base pero que puede ser algo más agresivo. Es un personaje ideal para jugar con amigos y ser el support del grupo.

El otro personaje nuevo es el Brujo. Nos recuerda al nigromante, sin embargo, el brujo usa el Infierno a su favor usando las fuerzas demoniacas para invocar seres que van a hacer muchísimo daño a los enemigos. Este brujo de Lord of Hatred está centrado en el daño y en la agresividad y sus configuraciones son a cada cual más atacante. Sin duda, con una buena configuración con este personaje puedes pasearte por Diablo IV.

Otras novedades que nos trae la nueva expansión es el Talismán que será looteado como cualquier otra gema y que nos dará mejoras y ventajas al engarzar amuletos en él. También podremos mejorar equipos con la vuelta del Cubo Horádrico. La personalización está asegurada. Incluso podremos pescar en el nuevo territorio.

Nuevos modos y mejoras de calidad de vida

Y una vez que terminemos la historia de Lord of Hatred podremos acceder a los Planes de Guerra en donde podremos conseguir grandes recompensas configurando hasta 5 actividades como mazmorras, hordas… Pero al terminarlas todas en el orden que hayamos seleccionado, podremos conseguir unas buenas recompensas. Es cierto que el modo es nuevo aunque todas las misiones ya las conocemos, eso sí, aparecerán de forma aleatoria.

Se ha añadido el Odio del Eco en donde deberemos aguantar hordas y hordas de enemigos de Lord of Hatred sin que haya un fin y que, dependiendo de lo que aguantemos, así serán los objetos que consigamos. También se ha mejorado y rediseñado cosas menores como las habilidades de los personajes o el foso. También tenemos hasta 12 niveles de tormento y filtros de equipo en los menús y otras mejoras de calidad de vida de Diablo IV.

El nuevo territorio nos ha encantado. Ya sabíamos de lo que es capaz Blizzard pero con esta gran actualización y DLC de Diablo IV titulada Lord of Hatred, nos ha sorprendido para bien. Los nuevos personajes son geniales, la historia engancha y los nuevos modos y las mejoras de vida hacen de esta expansión un contenido imprescindible para los amantes del juego. Si eres fan de Diablo, sin duda este es un must have para ti.