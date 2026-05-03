Tides of Tomorrow análisis – Cada decisión cuenta para el siguiente jugador

Tides of Tomorrow se presenta como una aventura de supervivencia y diplomacia desarrollada por el estudio DigixArt y distribuida por THQ Nordic. El futuro de la narrativa interactiva ha encontrado un nuevo horizonte en esta obra que nos lleva a un universo donde la humanidad sobrevive en un archipiélago tras un colapso ecológico masivo que ha inundado el planeta y una enfermedad causada por los plásticos asola a la gente.

El guion de Tides of Tomorrow destaca por su enfoque en la ecología política y la moralidad en tiempos de escasez extrema. La historia nos sitúa como un mensajero que debe mediar entre facciones con ideologías opuestas para asegurar el agua potable. En Tides of Tomorrow, cada conversación es un campo de minas donde una palabra equivocada puede cerrar rutas comerciales enteras.

Pero lo que sorprende en este juego es su jugabilidad. Tides of Tomorrow se centra en la exploración marítima y la gestión de relaciones sociales en un entorno hostil. Su un sistema de navegación es muy satisfactorio donde la gestión de recursos de nuestra embarcación es vital para alcanzar islas remotas. Lo que hace único a Tides of Tomorrow es su sistema de «Ecos de Jugadores», donde las decisiones de otros usuarios afectan directamente al estado de nuestro mundo.

Tides of Tomorrow aporta una novedad importante

Y es que al empezar elegiremos la partida de un jugador a seguir. Tides of Tomorrow, nos irá mostrando las consecuencias de las elecciones de los otros jugadores reflejadas en el nivel del mar o en la escasez de suministros. Esta mecánica genera una inmersión colectiva que nosotros no habíamos visto antes con tal nivel de cohesión narrativa. Por ejemplo, el jugador anterior puede haber dejado suministros de curación para ti y tú tomarlos y no dejar nada al siguiente.

La interacción con los diversos clanes define gran parte de la estrategia, permitiéndonos comerciar tecnologías o sabotear los planes de facciones tiránicas. En Tides of Tomorrow, el ingenio diplomático es tan importante como la pericia al timón para evitar que el archipiélago caiga en el caos. Este dinamismo social es lo que eleva a Tides of Tomorrow sobre otras aventuras narrativas.

La exploración de Tides of Tomorrow nos ha permitido descubrir un diseño de niveles vertical, lleno de tesoros del antiguo mundo. En Tides of Tomorrow, bucear no es solo una mecánica de recolección, sino un viaje a la historia de lo que perdimos como especie. Te pasarás horas investigando ciudades inundadas para encontrar piezas que mejoren la nave.

Tú decides el curso de la partida del siguiente

Gráficamente Tides of Tomorrow cuenta con una estética estilizada y colorida para contrastar con la dureza de su mensaje. Los escenarios de gozan de unos efectos de agua y clima dinámico que son, sencillamente, de lo mejor que hemos visto. También su diseño sonoro y su doblaje nos ha encantado, así como sus melodías y músicas tecno. Y destacar que el juego está traducido al castellano mediante subtítulos.

Tides of Tomorrow es una de las obras más valientes y necesarias que han llegado recientemente al género. Logra equilibrar un mensaje de concienciación ambiental con una jugabilidad adictiva que premia tanto la exploración como la empatía Estamos ante una obra maestra de la narrativa sistémica con el giro de tuerca del multijugador asíncrono.

Este Tides of Tomorrow marca el inicio de una nueva forma de entender la aventura cooperativa indirecta con un propósito real. El juego nos invita a ser arquitectos del mañana mientras disfrutamos de una jugabilidad relajante pero cargada de tensión emocional. Un juego diferente con mensaje y que cuenta con una mecánica que seguro que no has visto. Tú decides, serás cooperante o egoísta, busca broncas o pacifista? El siguiente jugador lo “sufrirá”.